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Alkol tartışması kavgaya dönüştü; Eskişehir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de alkol alırken başlayan tartışma kavgaya dönüşerek S.S.'nin bıçaklanmasıyla sonuçlandı; S.S. hastanede hayatını kaybetti, M.D. tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alkol tartışması kavgaya dönüştü; Eskişehir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de alkol tartışması ölümle sonuçlandı

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta meydana gelen olayda, birlikte alkol aldığı öğrenilen S.S. ve M.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, M.D. tarafından S.S. bıçaklandı.

Olayın ilk anları ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen S.S. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gözaltı ve adli süreç:

Kaçan şüpheli M.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; savcılık ve emniyet ekipleri, kavgaya neyin sebep olduğunu ve olayın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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