Bitlis Eren Üniversitesi Pekin'de küresel eğitim ağını genişletti

Bitlis Eren Üniversitesi Pekin'de küresel görünürlüğünü artırdı

Bitlis Eren Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen China Education Expo (CEE) 2026 fuarına katıldı. Üniversiteyi, fuarda rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat Çan temsil etti.

fuarda tanıtım ve temsil:

30-31 Ekim 2026 tarihlerinde China National Convention Center (CNCC)’da gerçekleşen fuar, dünya genelinden üniversiteleri, eğitim kurumlarını, öğrencileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle kurulan "Study in Türkiye" pavilyonu çatısı altında Türkiye’den 50'den fazla üniversite yer aldı. Bitlis Eren Üniversitesi heyeti fuarda üniversitenin akademik yapısını, eğitim şartlarını ve bilimsel araştırma kapasitesini katılımcılara aktardı.

görüşmelerde öne çıkan konular:

Fuarda yapılan görüşmelerde, öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak akademik çalışmalar, bilimsel projeler ve uluslararası öğrenci hareketliliği öncelikli gündem maddeleri oldu. Heyet, farklı ülkelerden gelen kurum temsilcileriyle olası ortak projeler ve iş birlikleri için görüş alışverişinde bulundu.

Bu temaslarla Bitlis Eren Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim ağındaki bağlantılarını güçlendirmeyi, akademik ve bilimsel birikimini daha geniş kitlelere tanıtmayı ve yeni iş birlikleri için zemini hazırlamayı amaçlıyor. Katılım, üniversitenin küresel eğitim sahnesindeki görünürlüğünü artırma stratejisinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, ULUSLARARASILAŞMA VİZYONU KAPSAMINDA ÇİN'İN BAŞKENTİ PEKİN'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN CHİNA EDUCATİON EXPO (CEE) 2026 - ÇİN EĞİTİM FUARI'NA KATILDI.