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Bereketli topraklara can suyu: Denizli'den üreticiye mazot ve gübre desteği

Denizli Büyükşehir, 2-27 Kasım 2026 arasında 50 dönüm ve altındaki üreticilere mazot ve gübre desteği sağlıyor; başvurular online veya DESKİ'den.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bereketli topraklara can suyu: Denizli'den üreticiye mazot ve gübre desteği

Denizli Büyükşehir'ten üretime maliyet desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve yerel üreticilerin üzerindeki maliyet baskısını hafifletmek amacıyla hayata geçirdiği "Mazot Desteği" ve "Gübre Desteği" projelerinin başvurularını başlattı. Proje, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor ve toprağını işleyen küçük ölçekli üreticilere nakdi olmayan, doğrudan girdi desteği olarak mazot ve gübre sağlamayı hedefliyor.

başvuru koşulları ve yöntemleri:

Başvurular 2 Kasım-27 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. Üreticiler başvurularını kolaylıkla https://apps.denizli.bel.tr/mazotdestegibasvuru/ adresinden online olarak yapabilecek veya ilçelerdeki DESKİ İlçe Hizmet Birimleri aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecekler.

Programa katılma şartları arasında 2027 yılı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesine sahip olmak ve toplam üretim alanının 50.000 m (50 dönüm) ve daha altında olması bulunuyor. Nadasa bırakılan veya boş tutulan araziler destekleme değerlendirmesi dışında tutulacak ve her haneden yalnızca bir kişinin başvurusu kabul edilecek. Üreticiler, 2027 ÇKS belgesiyle tek başvuru üzerinden her iki desteğe veya yalnızca birine başvurabilecekler.

destek miktarları ve dağıtım:

Verilecek mazot ve gübre miktarı, üreticinin ÇKS kayıtlarındaki aktif üretim alanına göre belirlenecek. İlan edilen örnek tabanlar arasında; 1-5.000 m2 aralığındaki üretim alanları için 1 çuval gübre ve 20 litre mazot, 30.001-50.000 m2 aralığındaki üretim alanları için ise 6 çuval gübre ve 100 litre mazot desteği yer alıyor.

Başvurusu uygun görülen üreticilere bilgilendirme mesajı gönderilecek; mazot ve gübre tesliminin yapılacağı yer ve zaman hak sahiplerine ayrıca bildirilecek. Belediyenin amaçlarından biri, üretimin sürekliliğini destekleyerek Denizli'nin verimli topraklarından elde edilen üretimin maliyetini düşürmek ve yerel ekonomiye katkı sağlamaktır.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜRETİCİYE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ BAŞVURULARI...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜRETİCİYE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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