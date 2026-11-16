Dolar 50,3885 +0,09%
Euro 55,4976 +0,01%
Bist 11.932,31 +0,76%
Altın Gram 6.252,82 -0,68%
EUR/USD 1,1011 -0,15%
Brent Petrol 92,35 -0,73%
--°

Konumla teslimat yapan 'film taktiği' kısa sürdü: vatandaş ihbarı yakalattı

Konya Meram'da konumla uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, 20 noktaya paket bıraktığı tespit edilip vatandaş ihbarı ve polis takibiyle yakalandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Konumla teslimat yapan 'film taktiği' kısa sürdü: vatandaş ihbarı yakalattı

Konumla teslimat yapan 'film taktiği' kısa sürdü

Konya’nın Meram ilçesinde, alıcıya sadece konum göndererek uyuşturucu madde bırakan bir şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin farklı noktalara bıraktığı paketler ve alım anları güvenlik kamerasına yansıdı; taktik ise vatandaşların yaptığı ihbarla çözüldü.

vatandaş ihbarı ve polis incelemesi:

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin farklı noktalara poşet bıraktığı ve kısa süre sonra bu poşetlerin başkaları tarafından alındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Takip sonucu, konum gönderip alıcıların bırakılan maddeyi almasını sağlayan yöntemle uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi.

kamera kayıtları ve ele geçirilenler:

Görüntülerde şüphelinin belirlenen alanlara gelerek paketleri bıraktığı, ardından telefonla alıcıya yalnızca konum gönderdiği ve konum bilgisine göre kişilerin paketleri aldığı görülüyor. Yakalanan şüpheli M.S.T. üzerinde yapılan aramada 21 gram metamfetamin ve 10 gram eroin ele geçirildi.

M.S.T.'nin ifadesinde, "Bir filmden esinlenerek bu yöntemi yaptık ama artık polis de vatandaş da daha duyarlı. Takibe alınıp kısa sürede yakalandık. Uyuşturucu ticareti yaptığım için pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA’DA KONUM TAKTİĞİ İLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHISLAR POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. FARKLI...

KONYA’DA KONUM TAKTİĞİ İLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHISLAR POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. FARKLI NOKTALARA ÇÖP BIRAKIYOR GÖRÜNÜMÜ VEREN ŞAHISLARIN TİCARET ANI KAMERALARA YANSIRKEN, TAKTİĞİ İSE VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAPILAN İHBARLA ÇÖZÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Traktörlü kovalamacada yunus polisin koşusu kameralara yansıdı
images

Nevşehir'de dönüş manevrası kazaya dönüştü: motosiklet sürücüsü minibüsün altınd...
images

Dağ yolunda kopan kaya Li ilçesinde aracın arkasını ezdi; yolcular yara almadan...
images

Kontrolsüz dönüş kazasında motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı jeolojik mirasına ulusal koruma kazandı

Nevşehir'de dönüş manevrası kazaya dönüştü: motosiklet sürücüsü minibüsün altında kaldı

Karabük'ün iki ilçesinde 103 kilometre sıcak asfaltla ulaşım güçlendi

KBÜ rektörü Kırışık kampüste yürüyen projeleri yerinde inceledi, öğrencilerle görüştü

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi