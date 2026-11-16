Konumla teslimat yapan 'film taktiği' kısa sürdü: vatandaş ihbarı yakalattı

Konumla teslimat yapan 'film taktiği' kısa sürdü

Konya’nın Meram ilçesinde, alıcıya sadece konum göndererek uyuşturucu madde bırakan bir şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin farklı noktalara bıraktığı paketler ve alım anları güvenlik kamerasına yansıdı; taktik ise vatandaşların yaptığı ihbarla çözüldü.

vatandaş ihbarı ve polis incelemesi:

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin farklı noktalara poşet bıraktığı ve kısa süre sonra bu poşetlerin başkaları tarafından alındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Takip sonucu, konum gönderip alıcıların bırakılan maddeyi almasını sağlayan yöntemle uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi.

kamera kayıtları ve ele geçirilenler:

Görüntülerde şüphelinin belirlenen alanlara gelerek paketleri bıraktığı, ardından telefonla alıcıya yalnızca konum gönderdiği ve konum bilgisine göre kişilerin paketleri aldığı görülüyor. Yakalanan şüpheli M.S.T. üzerinde yapılan aramada 21 gram metamfetamin ve 10 gram eroin ele geçirildi.

M.S.T.'nin ifadesinde, "Bir filmden esinlenerek bu yöntemi yaptık ama artık polis de vatandaş da daha duyarlı. Takibe alınıp kısa sürede yakalandık. Uyuşturucu ticareti yaptığım için pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA’DA KONUM TAKTİĞİ İLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHISLAR POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. FARKLI NOKTALARA ÇÖP BIRAKIYOR GÖRÜNÜMÜ VEREN ŞAHISLARIN TİCARET ANI KAMERALARA YANSIRKEN, TAKTİĞİ İSE VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAPILAN İHBARLA ÇÖZÜLDÜ.