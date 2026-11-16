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Kar maskeli saldırganların otomobile ateş ettiği anlar kamerada

Manavgat'ta telefonla konuşmak için duran A.E.K.'nin aracına kar maskeli iki motosikletli ateş açtı; 72 saatlik kamera incelemesiyle iki şüpheli yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kar maskeli saldırganların otomobile ateş ettiği anlar kamerada

Olayın gelişimi:

Antalya’nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Zeytinlik mevkiinde seyir halindeyken telefonu ile konuşmak üzere aracını yol kenarına çeken A.E.K., kısa süre sonra yanına gelen iki kar maskeli kişiyle karşılaştı. Motosikletle gelen şahıslar, araçtan inmesini istedi.

Şüphelilerin yüzlerinin kapalı olduğunu gören A.E.K., araçtan inmeyip geri geri gitmeye çalıştı. Bu sırada kimliği belirsiz iki kişi, geri geri uzaklaşan aracın arkasına doğru ateş açtı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri sevk edildi.

JASAT incelemesi ve yakalama:

Kumköy Jandarma Karakolu ile Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen soruşturmada, delil toplama çalışmaları kapsamında 30 ev ve iş yerinden 72 saatlik güvenlik kamerası kayıtları titizlikle incelendi. Yapılan karşılaştırma ve analiz sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şahısların Özbekistan uyruklu Kamronbek Abdurasulov ve Erol Kemal Pusat olduğu tespit edildi ve şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Haklarında ’Genel güvenliği tehlikeye sokma’, ’mala zarar verme’, ’silahla kasten yaralamaya teşebbüs’, ’hakaret’ ve ’6136 SKM’ suçlarından işlem yapılan iki zanlı, çıkarıldıkları Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Güvenlik kamerası kayıtları:

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri olayın kronolojisini net şekilde ortaya koydu. Kayıtlarda motosikletli iki kişinin Zeytinlik mevkiinde ilerlerken A.E.K.'ye ait aracı fark ettikleri, kısa süre sonra geri dönerek park halindeki araca yaklaştıkları görülüyor.

Görüntülerde şüphelilerin motosikletten inip aracın yanına yöneldiği, A.E.K.'nin aracını kaçırmaya çalışması üzerine şüphelilerin otomobile arkadan ateş ettiği ve ardından motosiklete binerek bölgeden uzaklaştıkları anlar saniye saniye kayda yansıyor. Jandarma ekiplerinin soruşturması ve kamera incelemeleri devam ediyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TELEFONLA KONUŞMAK İÇİN ARACINI DURDURAN BİR KİŞİ YANINA...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TELEFONLA KONUŞMAK İÇİN ARACINI DURDURAN BİR KİŞİ YANINA MOTOSİKLETLE GELEN KAR MASKELİ 2 ŞAHSIN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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