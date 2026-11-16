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Direksiyon hakimiyetini kaybeden gençlerin bulunduğu motosiklet devrildi: iki yaralı

Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Akpınar Köyü yakınlarında sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu iki genç yaralandı; durumları iyi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Direksiyon hakimiyetini kaybeden gençlerin bulunduğu motosiklet devrildi: iki yaralı

Motosiklet devrildi, iki genç yaralandı

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu Akpınar Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Olayda motosiklet sürücüsü Muhammed Efe T. (17) ile motosiklette bulunan Hamza U. (16) yaralandı.

Kaza yerindeki ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından her iki yaralı da ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı; soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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