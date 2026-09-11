Alkollü sürücünün ters yönü polis otosuyla çarpışmaya yol açtı

Eskişehir'de gece yarısı kaza

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'ta dün gece meydana gelen kazada, ters yönden gelen bir motosiklet ile görevde olmayan bir polis otosu çarpıştı. Çarpışma sonucu şans eseri kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

kaza ve araç bilgileri:

Olayda, Y.A. yönetimindeki 26 ALM 711 plakalı motosiklet sokakta ters yönde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle 26 A 4844 plakalı görevde olmayan polis otosuyla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

alkol düzeyi ve yaptırımlar:

Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Y.A.'nın 0.69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye idari işlem uygulanarak 25 bin lira para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE ALKOLLÜ BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜ TERS YÖNDEN GELEREK POLİS OTOSUNA ÇARPTI.