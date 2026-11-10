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giresun'daki ameliyathane iddiaları bakanlık müfettişlerinin gündeminde

Alkan, Özel Ada Hastanesi'ndeki yetkisiz ameliyathane iddialarının Bakanlığa iletildiğini, 7 Kasım 2026'da müfettiş görevlendirildiğini söyledi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

giresun'daki ameliyathane iddiaları bakanlık müfettişlerinin gündeminde

iddiaların resmi soruşturmaya dönüşmesi

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, Özel Ada Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan bir personelin ameliyat süreçlerine yetkisiz biçimde katıldığı yönündeki iddiaların Sağlık Bakanlığı nezdinde soruşturulmak üzere işlem gördüğünü açıkladı. Alkan, konunun CİMER aracılığıyla bakanlığa iletildiğini ve bu başvurunun takibe alındığını belirtti.

İddiaların ciddiyeti nedeniyle kamuoyunun beklentisinin, olayın hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde aydınlatılması olduğunu vurgulayan Alkan, sürecin şeffaf ve hızla yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca sağlık hizmetlerinin niteliği ve vatandaşların güveninin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu yineledi.

alkan'ın açıklamaları:

Alkan, AK Parti hükümetleri döneminde sağlık altyapısına yapılan yatırımlara dikkat çekerek Türkiye'nin hastaneler, sağlık personeli ve modern tıbbi cihazlar bakımından önemli bir seviyeye ulaştığını kaydetti. Bu bağlamda Giresun'da gündeme gelen iddiaların yerel ve ulusal düzeyde hassasiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

Başkan Alkan, 7 Kasım 2026 tarihinde Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından konunun incelenmesi amacıyla ivedilikle müfettiş görevlendirildiğini belirtti. Alkan, bakanlık müfettişlerince yürütülecek inceleme sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemlerin yapılacağını kaydetti ve AK Parti Giresun Teşkilatı olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

hastane yönetiminin yanıtı:

Özel Giresun Ada Hastanesi Başhekimi Dr. Cenap Damcı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu ve söz konusu personelin ameliyathanede "yardımcı personel" olarak görev yaptığını açıkladı. Damcı, hastane hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını, gündeme getirilen iddiaların bir şikayet üzerinden algı oluşturduğunu ifade etti.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Korhan Arslan da kamuoyuyla paylaşılan görüntülerdeki ameliyatları kendisinin gerçekleştirdiğini, söz konusu videoların 2022 yılında kendi sosyal medya hesabında yayımladığı görüntülerden izni ve bilgisi dışında alındığını belirtti. Arslan, 26 yıllık hekim olduğunu ve yaklaşık 12 yıldır Ada Hastanesi'nde görev yaptığını, videolarda görülen S.T.'nin ameliyathanede yardımcı personel olarak çalıştığını ifade etti.

Tarafların açıklamaları ve bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişlerin yürüteceği inceleme sonuçlanana dek süreç yakından izlenecek. Alkan, Giresunluların kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetine ulaşmasının teminatı olarak gerekli adımların atılacağını yineledi.

AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI HÜSEYİN ALKAN

AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI HÜSEYİN ALKAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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