Dolar 50,0421 +0,03%
Euro 56,2522 +0,00%
Bist 11.368,71 -0,95%
Altın Gram 6.644,23 +1,39%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 97,31 +2,84%
--°

Galatasaray Amed maçına dinamik antrenmanlarla hazırlanıyor

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Metin Oktay Tesisleri'nde Amed maçına başladı; ısınma, 10'a 2 pas ve çift kale ile idman tamamlandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray Amed maçına dinamik antrenmanlarla hazırlanıyor

galatasaray amed maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Çalışma, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

Seans dinamik ısınmayla başladı. Oyuncular, iki grup halinde yapılan 10'a 2 pas egzersizleriyle topa sahip olma ve hızlı pas trafiği üzerine çalıştı. Pas çalışmasının ardından ekip, topa sahip olma uygulamalarını sürdürdü ve son bölümde çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

son hazırlık ve takvim:

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla sonlandıracak. Teknik ekip, bu son seansta saha yerleşimleri ve maç planı üzerinde son rötuşları yapmayı hedefliyor.

Bu antrenman düzeni, takımın maç temposunu ve topa sahip olma reflekslerini canlı tutmaya yönelik planlı bir program sunuyor; kadro ve taktik tercihleri ise son idmana kadar netleşecek.

GALATASARAY, AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

GALATASARAY, AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dynamic Racing Team altıncı kez takımlar şampiyonu oldu
images

Sivasspor Vanspor FK maçı için taktik ağırlıklı çalıştı
images

Sergen Yalçın 54 yaşını Riva'da TFF yetkilileriyle kutladı
images

Boluspor yükselişini sürdürmek istiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de denetimler sürüyor: çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Safranbolu safranında bilim ve mutfak odaklı katma değer vizyonu

Manisa'da tarımın yeni yüzü TEKNOTARIM’26'da buluştu

DTSO ve Düzce Üniversitesi ortaklığı fındıkta kapasite ve katma değer hedefliyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam