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Almanya'dan tatil için gelen Rabea Kanacke Manavgat'ta İslam'ı seçti

Almanya vatandaşı Rabea Kanacke, Manavgat İlçe Müftülüğünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu; kararında aile ve Müslüman arkadaşların etkisi belirleyici oldu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Almanya'dan tatil için gelen Rabea Kanacke Manavgat'ta İslam'ı seçti

Almanya'dan tatil için gelen Rabea Kanacke Manavgat'ta İslam'ı seçti

Tatil amacıyla Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Almanya vatandaşı Rabea Kanacke, Manavgat İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Merasim ve bilgilendirme:

Merasim, Müftülük makamında Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Manavgat İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu tarafından Kanacke'ye İslam dininin temel esasları anlatıldı. Müftü Kadıoğlu, İslam'ın bütün peygamberlere ve ilahi kitaplara iman esasına dayandığını; son peygamberin Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem), son ilahi kitabın ise Kur'an-ı Kerim olduğunu vurguladı.

Kadıoğlu, İslam'a girmenin Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna iman etmekle gerçekleştiğini belirterek, bu inancın sözlü olarak Kelime-i Şehadet ile dile getirildiğini ifade etti. Konuşmanın ardından Kanacke Kelime-i Şehadet getirerek İslam'ı kabul etti.

Aile ve arkadaşların etkisi:

Habere göre Kanacke'nin İslam'a yönelişinde ailesindeki Müslüman bireyler ve Müslüman arkadaşlarının yaşam tarzları önemli rol oynadı. Annesinin, kızına Rabea ismini vermesinde Müslüman arkadaşlarının etkisi olduğu; aile içinde zamanla başka bireylerin de Müslüman olmasıyla Kanacke'nin ilgisinin güçlendiği öğrenildi.

Kanacke, arkadaşlarının yaşantılarını gözlemleyip kendi araştırmalarını sürdürdükten sonra İslam'ı kabul etme kararı aldı. İhtida merasimi İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu'nun duasıyla son buldu; Kadıoğlu Kanacke'yi tebrik ederek kendisine İhtida Belgesi takdim etti ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan çeşitli kitaplar hediye edildi.

TATİL İÇİN ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNE GELEN ALMANYA VATANDAŞI RABEA KANACKE, MANAVGAT İLÇE...

TATİL İÇİN ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNE GELEN ALMANYA VATANDAŞI RABEA KANACKE, MANAVGAT İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN İHTİDA MERASİMİNDE KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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