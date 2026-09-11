Alparslan tramvay durağında motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sivas Caddesi üzerindeki Alparslan Tramvay Durağı önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen H.K. (77)'ye bir motosiklet çarptı. Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, kazanın meydana geldiği anı net şekilde gösterdi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi gerçekleştirilip ambulansta stabilize edilen H.K., daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsü hakkında işlem başlattı ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR MOTOSİKLET, KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEKTE OLAN YAŞLI ADAMA ÇARPTI. GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLEN KAZADA YAYA YARALANDI.