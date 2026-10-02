Dolar 49,1410 +0,13%
Euro 55,3694 +0,28%
Bist 12.280,04 +0,25%
Altın Gram 6.660,31 +0,32%
EUR/USD 1,1264 +0,17%
Brent Petrol 101,28 -1,01%
--°

Alsancak'ta kritik sınav: Altay ilk iç saha galibiyetini istiyor

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Alanya 1221 ile karşılaşacak; ev sahibi ilk iç saha galibiyetini hedefliyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Alsancak'ta kritik sınav: Altay ilk iç saha galibiyetini istiyor

maç bilgileri:

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta mücadelesinde Altay, yarın evinde Alanya 1221'i ağırlayacak. Karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı, Gümüşhane bölgesi hakemlerinden Şahin Berker yönetecek. Maç takvimindeki bu randevu, iki takım için de sezonun ilk önemli dönemeçlerinden biri olarak öne çıkıyor.

takımların durumu:

Siyah-beyazlı Altay, ligin ilk 4 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puanla 12. sırada yer alıyor. Teknik ekip ve taraftarlar, iç sahada oynanacak bu karşılaşmadan 3 puan çıkarıp bu sezonun ilk iç saha galibiyetini elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Rakip Alanya 1221 ise ilk 4 haftayı puansız ve 4 mağlubiyetle geçerek ligin son sırasında bulunuyor. Turuncu-mavili ekip, deplasmanda oynayacağı bu maçla hem sezonun ilk puanlarını hem de ilk galibiyetini hedefliyor.

maçın belirleyicileri:

Her iki takımın da motivasyonunun yüksek olduğu bu randevuda ev sahibi avantajı, ikinci yarı performansı ve hata yapmama ön plana çıkacak. Altay için iç sahada taraftar desteğini skora dönüştürmek; Alanya 1221 içinse deplasmanda savunma disiplinini koruyup kontra fırsatları değerlendirmek maçın kaderini belirleyebilir.

ALTAY’IN KONUĞU ALANYA 1221

ALTAY’IN KONUĞU ALANYA 1221

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aliağa Petkimspor deplasmanda 2'de 2 hedefiyle Esenler Erokspor'un konuğu
images

Darıcalı dünya şampiyonuna meclisten altın desteği
images

Kayseri saha komiserleri sezona koordinasyonla başladı
images

U19 gelişim ligi’nde gol yağmuru: Kayserispor üstünlüğüyle 5-4

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Milyonluk destekle Türk sinemasına yeni hikayeler imkanı

Stadyumda 200 bin TL'lik zarar: deplasman tribününde onarım başladı

Kırgızistan kendi uydusunu yörüngeye taşıdı, bağımsız gözlem dönemi başladı

rami kütüphanesi ailelere kapılarını açtı: AileFest 6 ekime kadar sürüyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı