Alsancak'ta kritik sınav: Altay ilk iç saha galibiyetini istiyor

maç bilgileri:

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta mücadelesinde Altay, yarın evinde Alanya 1221'i ağırlayacak. Karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı, Gümüşhane bölgesi hakemlerinden Şahin Berker yönetecek. Maç takvimindeki bu randevu, iki takım için de sezonun ilk önemli dönemeçlerinden biri olarak öne çıkıyor.

takımların durumu:

Siyah-beyazlı Altay, ligin ilk 4 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puanla 12. sırada yer alıyor. Teknik ekip ve taraftarlar, iç sahada oynanacak bu karşılaşmadan 3 puan çıkarıp bu sezonun ilk iç saha galibiyetini elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Rakip Alanya 1221 ise ilk 4 haftayı puansız ve 4 mağlubiyetle geçerek ligin son sırasında bulunuyor. Turuncu-mavili ekip, deplasmanda oynayacağı bu maçla hem sezonun ilk puanlarını hem de ilk galibiyetini hedefliyor.

maçın belirleyicileri:

Her iki takımın da motivasyonunun yüksek olduğu bu randevuda ev sahibi avantajı, ikinci yarı performansı ve hata yapmama ön plana çıkacak. Altay için iç sahada taraftar desteğini skora dönüştürmek; Alanya 1221 içinse deplasmanda savunma disiplinini koruyup kontra fırsatları değerlendirmek maçın kaderini belirleyebilir.

ALTAY’IN KONUĞU ALANYA 1221