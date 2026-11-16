Dolar 50,3863 +0,08%
Euro 55,5005 +0,01%
Bist 11.881,81 +0,33%
Altın Gram 6.282,35 -0,21%
EUR/USD 1,1008 -0,18%
Brent Petrol 95,18 -0,69%
--°

Yunusemre'de devreyi zaferle kapatan sultanlar ikinci yarıya güvenle bakıyor

Yunusemre Belediyespor, Altınayspor'u 3-1 mağlup ederek ilk devreyi 11 puanla 7. sırada tamamladı; ikinci yarıda galibiyet serisi hedefleniyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yunusemre'de devreyi zaferle kapatan sultanlar ikinci yarıya güvenle bakıyor

Yunusemre ilk devreyi galibiyetle kapattı

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 11. haftasında konuk ettiği İzmir temsilcisi Altınayspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrılarak ilk devreyi zaferle noktaladı. Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlı ekip, setleri 25-14, 23-25, 25-18 ve 25-23 sonuçlarıyla tamamladı.

maçın akışı ve set detayları:

Yunusemre'nin Sultanları maça etkili bir başlangıç yaptı ve ilk seti rahat bir oyunla 25-14 kazanarak öne geçti. İkinci sette Altınayspor toparlanarak dengeyi sağladı ve seti 25-23 alarak eşitliği yakaladı. Üçüncü sette yeniden kontrolü ele alan ev sahibi ekip, seti 25-18 ile kazanarak üstünlüğü yeniden sağladı. Karşılaşmanın son seti büyük çekişmeye sahne olurken Yunusemre dördüncü seti 25-23 üstün kapatıp mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

puan durumu ve ikinci yarı hedefleri:

Bu sonuçla Yunusemre Belediyespor ilk devreyi 11 puanla ve 7. sırada tamamladı. Elde edilen galibiyet takımda moral ve güven tazelemesinin yanı sıra ikinci devre için de olumlu bir zemin oluşturdu. Kırmızı-beyazlılar, ligin ikinci devresine kendi sahasında başlayacak; 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak ilk maçta Bayraklı Belediyespor ile karşılaşacak ve burada galibiyet serisini başlatmayı hedefliyor.

KADINLAR VOLEYBOL 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, ALTINAYSPOR’U 3-1 MAĞLUP...

KADINLAR VOLEYBOL 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, ALTINAYSPOR’U 3-1 MAĞLUP EDEREK İLK DEVREYİ GALİBİYETLE TAMAMLADI. KIRMIZI-BEYAZLI EKİP, 11 PUANLA 7. SIRADA YER ALIRKEN İKİNCİ YARIYA GALİBİYET SERİSİ HEDEFİYLE HAZIRLANIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

inegöl Belediyespor'dan Ankara'da iki Türkiye derecesi
images

Rize’ye modern spor kompleksleriyle gençlere yeni imkanlar ve olimpiyat hedefi
images

Aydınlı Cansu Şeyhoğlu Dakar 2026'da millî takımı gümüş madalyaya taşıdı
images

Kocaelispor, Fenerbahçe sınavıyla çıkışını perçinlemek istiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalvaç'ta Bağlar Mahallesi Orman Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hafif yaralandı

Derecik'te 21 Ekim heyelanı sonrası yamaçta süren toprak akışları endişe yaratıyor

Atatürk Bulvarı'nda servis yoluna giriş kazası: yolcular panik yaşadı, 1 kişi yaralandı

Diyabetli çocuklar 100 fidanla geleceğe nefes verdi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu