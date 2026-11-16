Yunusemre'de devreyi zaferle kapatan sultanlar ikinci yarıya güvenle bakıyor

Yunusemre ilk devreyi galibiyetle kapattı

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 11. haftasında konuk ettiği İzmir temsilcisi Altınayspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrılarak ilk devreyi zaferle noktaladı. Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlı ekip, setleri 25-14, 23-25, 25-18 ve 25-23 sonuçlarıyla tamamladı.

maçın akışı ve set detayları:

Yunusemre'nin Sultanları maça etkili bir başlangıç yaptı ve ilk seti rahat bir oyunla 25-14 kazanarak öne geçti. İkinci sette Altınayspor toparlanarak dengeyi sağladı ve seti 25-23 alarak eşitliği yakaladı. Üçüncü sette yeniden kontrolü ele alan ev sahibi ekip, seti 25-18 ile kazanarak üstünlüğü yeniden sağladı. Karşılaşmanın son seti büyük çekişmeye sahne olurken Yunusemre dördüncü seti 25-23 üstün kapatıp mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

puan durumu ve ikinci yarı hedefleri:

Bu sonuçla Yunusemre Belediyespor ilk devreyi 11 puanla ve 7. sırada tamamladı. Elde edilen galibiyet takımda moral ve güven tazelemesinin yanı sıra ikinci devre için de olumlu bir zemin oluşturdu. Kırmızı-beyazlılar, ligin ikinci devresine kendi sahasında başlayacak; 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak ilk maçta Bayraklı Belediyespor ile karşılaşacak ve burada galibiyet serisini başlatmayı hedefliyor.

KADINLAR VOLEYBOL 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, ALTINAYSPOR’U 3-1 MAĞLUP EDEREK İLK DEVREYİ GALİBİYETLE TAMAMLADI. KIRMIZI-BEYAZLI EKİP, 11 PUANLA 7. SIRADA YER ALIRKEN İKİNCİ YARIYA GALİBİYET SERİSİ HEDEFİYLE HAZIRLANIYOR.