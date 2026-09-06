Altay'dan ilk test: Adliye-Şehir Hastanesi hattı ilk etapla vatandaşın hizmetine hazırlanıyor

ilk test sürüşü gerçekleştirildi:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı tamamlanan Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Altay, testin tamamlanmasının ardından hattın ilk etap olarak Adliye’den Şehir Hastanesi’ne kadar açılacağını ve kısa süre içinde vatandaşın kullanımına sunulacağını belirtti.

hatın işletmeye alınma planı:

Başkan Altay, projenin aşamalarına değinerek, "İnşallah Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Hattı projemizde ilk etapta Adliye’den Şehir Hastanesi’ne ulaşmış olacağız. Sonra ikinci etap sanayilerimiz ve üçüncü etapta da stadyuma kadar 21.1 kilometrelik hattımız tamamlanmış oluyor" ifadelerini kullandı. Mevcut tramvaylarla hattın işletileceğini ve Alaaddin-Adliye hattına bağlanarak vatandaşların Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşabileceğini vurguladı.

ağ genişlemesi ve teşekkür:

Altay, Konya’nın raylı sisteminde yeni bir döneme girildiğini belirterek mevcutta 27 kilometre olan raylı sistemin, inşaatı süren projeler tamamlandığında buna 57 kilometre daha ilave edileceğini söyledi. Konya’ya verdikleri destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Başkanı Yalçın Eyigün ile çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Altay, uzun uğraşların ardından test sürüşü aşamasına gelindiğini, hattın şehre hayırlı olmasını dilediğini ve yeni etaplar için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN ADLİYE-ŞEHİR HASTANESİ TRAMVAY HATTI’NDA İLK TEST SÜRÜŞÜNÜ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY YAPTI.