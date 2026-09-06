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Terörsüz vizyonun yankısı: Kayseri kongresinde dış politika ve birlik vurgusu

MHP Kayseri 15. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Baki Ersoy, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedeflerinin bölgesel dengeleri etkilediğini vurguladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Caner Şahin

Terörsüz vizyonun yankısı: Kayseri kongresinde dış politika ve birlik vurgusu

kongre ve açılış:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı 15. Olağan İl Kongresi Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı ve Başkan Adayı Enes Ertuğrul Kalın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile çok sayıda protokol üyesi ve partili katıldı.

Kongre, Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını İsmail Özdemir, başkan yardımcılığını ise Baki Ersoy üstlendi; program birlik ve beraberlik vurgularıyla sürdü.

enes ertuğrul kalın'ın konuşması:

MHP Kayseri İl Başkanı ve Başkan Adayı Enes Ertuğrul Kalın, konuşmasında siyasi geçmişini ve Kayseri ile olan bağını anlattı. Kalın, 20 yıl önce lider Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek aldığı desteğin ardından ülkücü hareket içindeki görev ve sorumlulukları sürdürdüğünü belirtti. Gençlik yıllarından bu yana Ülkü Ocakları’nın çeşitli kademelerinde görev almış olmanın verdiği sorumluluk hissiyle Kayseri’yi "Milliyetçi-Ülkücü hareketin en muhkem kalelerinden biri" haline getirme hedefini dile getirdi.

Kalın, konuşmasında ayrıca görev çağrısını bir vefa ve memleket meselesi olarak tanımladı ve şehitlere, gazilere, başbuğlarına duyulan bağlılığı yineledi.

baki ersoy'un dış politika ve terör vurgusu:

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise kongrede dikkat çeken dış politika ve güvenlik değerlendirmelerini paylaştı. Ersoy, partinin sadece sandıktaki sonuçlarla değil, halkın gönlündeki varlığıyla ölçüldüğünü belirterek birlik mesajı verdi ve MHP’nin "gönül siyaseti" anlayışını öne çıkardı.

Ersoy, lider Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu stratejilere atıfla "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedeflerinin bölgedeki kanlı planları bozacak nitelikte olduğunu savundu. Konuşmasında PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme sürecinin Türkiye, Irak, İran ve Suriye hattında etkili olduğunu ifade ederek, bu gelişmelerin bölgesel dengelere yansımasını değerlendirdi.

Ersoy ayrıca, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri karşısında İsrail telaşlı, bölücüler kaygılıdır" sözleriyle bölgesel aktörlerin ve bazı çevrelerin tepkilerine dikkat çekti. İsrail medyasındaki değerlendirmelere atıf yaparak bu kaygının, gelişmelerin stratejik önemini gösterdiğini belirtti. Konuşmasında Türkiye içinde bazı kesimlerin de bu dış tepkilerle uyumlu refleks sergilediğini ileri sürdü ve partinin teröre, bölücülüğe ve ülke birliğine karşı net bir duruş sergilediğini vurguladı.

Milletvekili Ersoy, kongrede MHP ve Ülkücü Hareket’i "dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türk Milleti’nin sigortası" şeklinde tanımlayarak, şehitler ve gazilerin fedakârlıklarına atıfla millî birlik mesajını yineledi. Ersoy’un sözleri, kongrede dile getirilen dış politika ve güvenlik kaygılarını merkezine aldı.

Kongre, hem yerel hareket dinamizmini hem de partinin ulusal güvenlik ve dış politika gündemlerine verdiği önemi gösteren mesajlarla tamamlandı.

MHP&#039;li Ersoy: &quot;Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri karşısında İsrail telaşlı, bölücüler...

MHP'li Ersoy: "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri karşısında İsrail telaşlı, bölücüler kaygılıdır"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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