Üstel TCG Alemdar'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi

TCG Alemdar'daki inceleme:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının ardından, kayıplara ulaşmak amacıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde görmek üzere TCG Alemdar'ı ziyaret etti. Ziyarette, arama-kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu ve ilerleyişi değerlendirildi.

yetkililerden alınan bilgiler:

Üstel ve beraberindeki heyet, faaliyetlere ilişkin ayrıntılı brifingi Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay'tan aldı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının mevcut seyrine ilişkin bilgiler vererek yürütülen faaliyetlerin kapsamı ve öncelikleri hakkında açıklama yaptı.

eşlik eden heyet ve çalışmaların kapsamı:

Ziyarette, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Üstel'e eşlik etti. Heyet, denizde süren arama-kurtarma çalışmalarının lojistik ve koordinasyon yönlerini yerinde gözlemleyip yetkililerden bilgi aldı; çalışmaların devam edeceği ve önceliğin kayıplara ulaşmak olduğu vurgulandı.

Üstel'in ziyaretinin amacı, sahadaki ekiplerin durumunu yerinden tespit etmek ve yürütülen çalışmalar hakkında doğrudan bilgi almaktı; yetkililerin verdiği bilgiler ışığında arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN DENİZ KAZASININ ARDINDAN KAYIPLARA ULAŞMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALAN TÜRK DENİZ KUVVETLERİ’NE AİT TCG ALEMDAR’I ZİYARET EDEREK FAALİYETLERİ YERİNDE İNCELEDİ.