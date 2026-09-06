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Üstel TCG Alemdar'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi

Ünal Üstel, Girne açıklarındaki kazanın ardından TCG Alemdar'ı ziyaret ederek arama-kurtarma çalışmalarının son durumunu yetkililerden dinledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:34

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EDİTÖR: Merve Çelik

Üstel TCG Alemdar'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi

TCG Alemdar'daki inceleme:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının ardından, kayıplara ulaşmak amacıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde görmek üzere TCG Alemdar'ı ziyaret etti. Ziyarette, arama-kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu ve ilerleyişi değerlendirildi.

yetkililerden alınan bilgiler:

Üstel ve beraberindeki heyet, faaliyetlere ilişkin ayrıntılı brifingi Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay'tan aldı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının mevcut seyrine ilişkin bilgiler vererek yürütülen faaliyetlerin kapsamı ve öncelikleri hakkında açıklama yaptı.

eşlik eden heyet ve çalışmaların kapsamı:

Ziyarette, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Üstel'e eşlik etti. Heyet, denizde süren arama-kurtarma çalışmalarının lojistik ve koordinasyon yönlerini yerinde gözlemleyip yetkililerden bilgi aldı; çalışmaların devam edeceği ve önceliğin kayıplara ulaşmak olduğu vurgulandı.

Üstel'in ziyaretinin amacı, sahadaki ekiplerin durumunu yerinden tespit etmek ve yürütülen çalışmalar hakkında doğrudan bilgi almaktı; yetkililerin verdiği bilgiler ışığında arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN DENİZ...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN DENİZ KAZASININ ARDINDAN KAYIPLARA ULAŞMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALAN TÜRK DENİZ KUVVETLERİ’NE AİT TCG ALEMDAR’I ZİYARET EDEREK FAALİYETLERİ YERİNDE İNCELEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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