Altekma geleceğe yatırım yaptı: Fenerbahçe altyapısından genç orta transferi

Altekma, genç orta oyuncuyu kadrosuna kattı

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Fenerbahçe altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta oyuncu Abdulvahap Han'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüp duyurusunda oyuncunun 2026-2027 sezonunda Altekma formasını giyeceği belirtildi.

transfer detayları:

Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç orta oyuncu 2026-2027 sezonunda Altekma formasını giyecek. Oyuncumuza Altekma ailesine hoş geldin diyor, başarı dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklama, genç futbolcuya duyulan güveni ve takımın gelecek planlamasındaki önceliği ortaya koyuyor.

milli takımlar ve son sezon performansı:

Abdulvahap, U17 ve U19 milli takımlarında görev aldı. Geçen sezon Fenerbahçe’nin 1. Lig’de mücadele eden takımının yanı sıra Fenerbahçe Üniversitesi forması da giyen oyuncunun bu deneyimleri, Altekma'nın orta sahasına genç ve gelişime açık bir katkı sağlaması açısından önem taşıyor.

Altekma'nın bu transferi, genç yeteneklere yatırım yapan bir yaklaşımı sürdürdüğünü gösteriyor ve takımın orta saha kadrosuna dinamizm katması bekleniyor.

ALTEKMA, FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞEN 19 YAŞINDAKİ ORTA OYUNCU ABDULVAHAP HAN’I KADROSUNA KATTI.