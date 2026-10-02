Dolar 49,1417 +0,13%
Euro 55,3047 +0,16%
Bist 12.330,45 +0,66%
Altın Gram 6.656,92 +0,26%
EUR/USD 1,1250 +0,05%
Brent Petrol 99,16 -3,08%
--°

Altekma geleceğe yatırım yaptı: Fenerbahçe altyapısından genç orta transferi

Efeler Ligi ekibi Altekma, Fenerbahçe altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta oyuncu Abdulvahap Han'ı 2026-2027 sezonu için kadrosuna kattığını duyurdu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Altekma geleceğe yatırım yaptı: Fenerbahçe altyapısından genç orta transferi

Altekma, genç orta oyuncuyu kadrosuna kattı

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Fenerbahçe altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta oyuncu Abdulvahap Han'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüp duyurusunda oyuncunun 2026-2027 sezonunda Altekma formasını giyeceği belirtildi.

transfer detayları:

Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç orta oyuncu 2026-2027 sezonunda Altekma formasını giyecek. Oyuncumuza Altekma ailesine hoş geldin diyor, başarı dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklama, genç futbolcuya duyulan güveni ve takımın gelecek planlamasındaki önceliği ortaya koyuyor.

milli takımlar ve son sezon performansı:

Abdulvahap, U17 ve U19 milli takımlarında görev aldı. Geçen sezon Fenerbahçe’nin 1. Lig’de mücadele eden takımının yanı sıra Fenerbahçe Üniversitesi forması da giyen oyuncunun bu deneyimleri, Altekma'nın orta sahasına genç ve gelişime açık bir katkı sağlaması açısından önem taşıyor.

Altekma'nın bu transferi, genç yeteneklere yatırım yapan bir yaklaşımı sürdürdüğünü gösteriyor ve takımın orta saha kadrosuna dinamizm katması bekleniyor.

ALTEKMA, FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞEN 19 YAŞINDAKİ ORTA OYUNCU ABDULVAHAP HAN’I KADROSUNA...

ALTEKMA, FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞEN 19 YAŞINDAKİ ORTA OYUNCU ABDULVAHAP HAN’I KADROSUNA KATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okullarda Bocce ve Curling hazırlığı: 2027 dönemine yönelik spor planları
images

Eda Erdem yeni sezona kaptanlık sorumluluğuyla umutlu bakıyor
images

Göztepe'nin avantajı koruyamama problemi Vanspor maçında da sürdü
images

Yeniceköy'de 750 öğrenci İnegölspor formasıyla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş merkezli silah ticaretine operasyon: 3 tutuklama

Dinlenmeye rağmen süren yorgunluk hormonsal sorunların habercisi olabilir

kahramanmaraş merkezli silah ticaretinde üç şüpheli tutuklandı

Düzce'de arşiv okuryazarlığını güçlendirme hedefiyle Osmanlı Türkçesi eğitimi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı