Altı çocuk mahallelerini temizleyip çevre bilincine örnek oldu

Çalışma şekli:

Bilecik'in Söğüt ilçesinde altı çocuk, mahallelerindeki yeşil alanı temizlemek için kolları sıvadı. Ellerine eldivenlerini takan çocuklar, süpürge ve poşetlerle çevredeki çöpleri tek tek topladı. Yapılan çalışma kısa sürede yeşil alanı temiz ve düzenli bir hale getirdi.

Toplumsal etkisi:

Çocukların bu örnek davranışı çevre duyarlılığına dikkat çekti; komşular ve mahalle sakinleri yapılan temizlikten memnuniyet duydu. Küçük yaşta çevre bilinciyle hareket eden çocukların çabası, bölgedeki diğer gençler için de olumlu bir örnek oluşturdu.

Belediye başkanından tebrik:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut çocukları tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı: "Temiz bir Söğüt, hepimizin sorumluluğu. İyi ki varsınız çocuklar".

Bu tür inisiyatiflerin yerel düzeyde yaygınlaşması, ortak yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlıyor ve çevre eğitimini pratiğe dönüştürüyor. Yetkililer ve yetişkinlerin bu tür girişimleri desteklemesi gerektiği vurgulanıyor.

6 ÇOCUK MAHALLELERİNİ TEMİZLEMEK İÇİN KOLLARI SIVADI