Denizli temsilcileri Antalya'da kürsüleri doldurdu:

Antalya'da 15-16 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Triatlon Bölgesel Lig Türkiye Şampiyonası, Denizli sporcuları için önemli başarılarla sonuçlandı. Yarışlarda bireysel kategorilerde iki ülke birinciliği gelirken, Denizli kökenli iki kulüp de takım klasmanlarında zirveye yükseldi. Bu sonuçlar, kentin triatlon gelişiminin ve altyapı çalışmasının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bireysel başarılar:

Burak Eymen Söylemez, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü adına mücadele ettiği M1 Erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Aynı kategoride yarışan diğer Denizlili sporculardan Ramazan Okatan Türkiye beşincisi, Ahmet Eriş ise Türkiye altıncısı olarak kürsüde yer aldı. Kadın kategorilerinde de dikkat çekici performanslar vardı; İrem Sare Basmacı M1 Kızlar'da Türkiye dördüncülüğünü elde ederken, Eslina Rengin Kepenek M2 Kızlar'da altıncı oldu.

Takımların performansı:

Pamukkale Elit Performans Spor Kulübü sporcularından Nilüfer Feyza Kara, M3 Kızlar kategorisinde birinci olarak Denizli'ye ikinci bir bireysel Türkiye şampiyonluğunu kazandırdı. Aynı kategoride takım arkadaşı Azra Gülen Çolak Türkiye ikinciliğini elde etti. Pamukkale Elit Performans Spor Kulübü, M3 Kızlar takım sıralamasında Türkiye şampiyonu olurken, M3 Erkekler kategorisinde de Türkiye üçüncülüğünü aldı; bireysel olarak ise İbrahim Şahin M3 Erkekler'de üçüncülük kürsüsüne çıktı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ise M1 Erkekler'de takım şampiyonluğunu kazanırken, M2 Kızlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Triatlonun yapısı ve önemi:

Triatlon; yüzme, bisiklet ve koşu etaplarının aralıksız ve belirli sıra ile tamamlandığı dayanıklılık sporudur. Sporcuların disiplinler arası geçiş süreleri toplam süreye dâhil edilir ve yarış mesafeleri yaş gruplarına göre değişir. Genç kategorilerde daha kısa parkurlar uygulanırken, yetişkinler için sprint, olimpik ve uzun mesafe formatları bulunur. Triatlon, hem fiziksel dayanıklılık hem de zihinsel disiplin gerektiren bir spor olup, 2000 Sidney Olimpiyatları'ndan bu yana olimpik programda yer almaktadır.

Antalya'daki organizasyonda Denizli temsilcilerinin elde ettiği iki bireysel ve iki takım şampiyonluğu, kentte triatlona ilgi duyan genç sporcular için yeni bir motivasyon kaynağı oluşturdu ve yerel kulüplerin çalışma yapısının olumlu sonuçlarını gösterdi.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN TRİATLON BÖLGESEL LİG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA DENİZLİLİ SPORCULAR DAMGA VURDU. BURAK EYMEN SÖYLEMEZ VE NİLÜFER FEYZA KARA, KENDİ KATEGORİLERİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞIRKEN DENİZLİ’NİN İKİ SPOR KULÜBÜ DE TAKIM YARIŞLARINDA BİRİNCİLİK ELDE ETTİ. 15-16 KASIM TARİHLERİNDEKİ ORGANİZASYONDA DENİZLİ TEMSİLCİLERİ, BİREYSEL VE TAKIM KATEGORİLERİNDE ÇOK SAYIDA DERECE KAZANDI.