kasımpaşa'nın sunduğu imkanlar:

Kasımpaşa forması giyen Brezilyalı futbolcu Claudio Winck, kulüp yönetiminin oyunculardan en iyi performansı alabilmek için her türlü koşulu sağladığını ifade etti. Winck, Kasımpaşa'yı "çok net bir DNA'sı olan kulüp" olarak tanımlayıp burada olmaktan memnun olduğunu ve takımın her sezon gelişme hedefiyle hareket ettiğini vurguladı. Kulübün sunduğu vizyon ve imkanların, oyuncuların verimini artıran temel unsurlar olduğuna dikkat çekti.

süper lig ve oyun anlayışı:

32 yaşındaki oyuncu, Türkiye Ligi'ni oynadığı diğer liglerle karşılaştırarak Süper Lig'in güçlü bir organizasyon olduğunu, ligde çok sayıda dünya yıldızı ve kaliteli oyuncu bulunduğunu söyledi. Winck, farklı ülkelerin futbol kültürleri olsa da Türkiye'de ofansif futbolun öne çıktığını; takımların sahada korkusuzca hücuma yönelmesinin maçları daha izlenebilir ve ilgi çekici hale getirdiğini belirtti.

teknik direktör değişikliği ve takım hedefleri:

Sezon başından beri her maça final gözüyle hazırlandıklarını söyleyen Winck, teknik direktör değişikliğinin ardından da kazanma alışkanlığını sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti. Yeni teknik direktör Alfred Schreuder ile ilgili ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu aktaran Winck, Schreuder'in top kontrolü ve hücum oynama isteğini sürekli aktardığını ve takımın bu anlayışı hayata geçirmek için çaba göstereceğini ifade etti. Hedeflerinin ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmek ve maksimum puanı toplamak olduğu vurgulandı.

kişisel yaşam, örnekler ve zorlu rakipler:

Futbolcu bir aileden geldiğini anlatan Winck, babasının maçlarını ve antrenmanlarını izleme şansının kariyerine katkı sağladığını, babasını adeta bireysel hocası gibi gördüğünü söyledi. Türkiye'de yaşadığı deneyime dair de konuşan Winck, Türk mutfağını sevdiğini ve boş vakitlerinde şehri keşfetmeye çalıştığını. Kariyerinde en zorlandığı oyuncular olarak Robinho ve Victor Osimhen'i gösterdi. Süper Lig deplasmanları içinde en zor atmosferi ise Galatasaray olarak nitelendirirken, Fenerbahçe'yi de zorlayıcı deplasmanlar arasında saydı. Konuşmasını Kasımpaşa taraftarlarına yaptığı çağrıyla sonlandıran Winck, takımın ligi en iyi konumda bitirmek için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

KASIMPAŞA FORMASI GİYEN BREZİLYALI FUTBOLCU CLAUDİO WİNCK, LACİVERT-BEYAZLI EKİBİN BU SEZONKİ PERFORMANSI, YENİ TEKNİK DİREKTÖRLERİ VE LİGLE İLGİLİ İHA MUHABİRİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.