Dolar 49,7579 +0,14%
Euro 55,7236 +0,09%
Bist 11.053,73 -0,57%
Altın Gram 6.450,04 +0,60%
EUR/USD 1,1194 -0,09%
Brent Petrol 110,14 -1,40%
--°

Andırın'da defne seferberliği: 450 hektarda üretim tatbikatı

Ecorest Projesi kapsamında Andırın'ın Gökçeli Mahallesi'nde 2026-2027'de uygulanacak 450 hektarlık defne rehabilitasyonu öncesi üretim tatbikatı yapıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Andırın'da defne seferberliği: 450 hektarda üretim tatbikatı

Andırın'da defne alanlarında üretim hazırlığı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, doğal defne varlıklarının verimliliğini artırmaya yönelik hazırlık çalışmaları başlatıldı. Andırın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama, hem ekolojik iyileştirmeyi hem de yöre halkına sürdürülebilir gelir imkânı sağlamayı amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Proje, Ecorest Projesi çerçevesinde Gökçeli Mahallesi'nde planlandı. 2026-2027 döneminde uygulanması hedeflenen rehabilitasyon alanı 450 hektar olarak belirlendi. Uygulama öncesinde gerçekleştirilen üretim tatbikatı, sahada uygulanacak yöntemlerin test edilmesi ve ekiplerin koordinasyonunun sağlanması için yapıldı.

Beklenen kazanımlar:

Yapılacak müdahalelerle doğal defne alanlarının verimliliğinin yükseltilmesi ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Projenin ayrıca, bölge halkına uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomik katkı sunması, yerel istihdamı desteklemesi ve orman kaynaklarının koruma altına alınmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Uygulama yöntemi ve izleme:

Üretim tatbikatında saha uygulamalarının yanı sıra teknik eğitim ve yöntemlerin yerinde değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Rehabilitasyon sürecinde bakım, gençleştirme ve toprak iyileştirme gibi genel orman yönetimi uygulamalarının sahaya uyarlanması planlanıyor. Çalışmaların ilerleyişi, belirlenen dönem ve hedefler doğrultusunda izlenecek ve gerektiğinde uygulama yöntemleri revize edilecek.

Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ile proje paydaşları, bölgesel faydayı maksimize etmek üzere hem ekolojik hem de ekonomik sonuçlara odaklanmaya devam edecek.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE, DEFNE ALANLARININ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK VE YÖRE HALKINA...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE, DEFNE ALANLARININ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK VE YÖRE HALKINA EKONOMİK KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum'da sağanak mahallelerde su seviyesini yükseltti
images

Kastamonu'da ceviz keyfi: sincabın ağaçtaki beslenme anları
images

Muğla'nın güney ilçelerinde şiddetli yağış ve sel tehlikesi
images

Çeşme'de öğle yağmuru günlük yaşamı sekteye uğrattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayserispor'dan TFF başkanına nezaket ziyareti

Cizre’de 75. yıl coşkusu: imam hatip okullarının yeniden açılışı anıldı

Hemşehrileriyle sokakta buluştu, pazarda fiyatların düşmesine aracılık etti

Şehitkamil'de cumhuriyet coşkusu satranç turnuvasıyla taçlandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026