Andırın'da defne seferberliği: 450 hektarda üretim tatbikatı

Andırın'da defne alanlarında üretim hazırlığı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, doğal defne varlıklarının verimliliğini artırmaya yönelik hazırlık çalışmaları başlatıldı. Andırın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama, hem ekolojik iyileştirmeyi hem de yöre halkına sürdürülebilir gelir imkânı sağlamayı amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Proje, Ecorest Projesi çerçevesinde Gökçeli Mahallesi'nde planlandı. 2026-2027 döneminde uygulanması hedeflenen rehabilitasyon alanı 450 hektar olarak belirlendi. Uygulama öncesinde gerçekleştirilen üretim tatbikatı, sahada uygulanacak yöntemlerin test edilmesi ve ekiplerin koordinasyonunun sağlanması için yapıldı.

Beklenen kazanımlar:

Yapılacak müdahalelerle doğal defne alanlarının verimliliğinin yükseltilmesi ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Projenin ayrıca, bölge halkına uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomik katkı sunması, yerel istihdamı desteklemesi ve orman kaynaklarının koruma altına alınmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Uygulama yöntemi ve izleme:

Üretim tatbikatında saha uygulamalarının yanı sıra teknik eğitim ve yöntemlerin yerinde değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Rehabilitasyon sürecinde bakım, gençleştirme ve toprak iyileştirme gibi genel orman yönetimi uygulamalarının sahaya uyarlanması planlanıyor. Çalışmaların ilerleyişi, belirlenen dönem ve hedefler doğrultusunda izlenecek ve gerektiğinde uygulama yöntemleri revize edilecek.

Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ile proje paydaşları, bölgesel faydayı maksimize etmek üzere hem ekolojik hem de ekonomik sonuçlara odaklanmaya devam edecek.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE, DEFNE ALANLARININ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK VE YÖRE HALKINA EKONOMİK KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMA BAŞLATILDI.