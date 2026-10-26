Son çağrı: Denizli 27 ekim'de kuvvetli sağanak için uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde 27 Ekim 2026 tarihinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgede yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ne zaman etkili olacak:

Yağışların 27 Ekim 2026 saat 00.00 itibarıyla başlayıp aynı gün 23.59'a kadar sürmesinin beklendiği bildirildi. Meteoroloji, özellikle yağışların lokal ölçekte kuvvetli olabileceğini vurguladı.

Beklenen etkiler ve uyarılar:

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar oluşabileceğini belirtti. Vatandaşların ve ilgili kurumların bu risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DENİZLİ GENELİNDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ BELİRTEREK OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARIDA BULUNDU.