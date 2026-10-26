Şehirlerden COP31’e ortak çağrı: yerel liderlik iklim gündemini şekillendiriyor

Gaziantep buluşması COP31 öncesi yerel sesi yükseltti:

Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu, yerel yönetimlerin küresel iklim tartışmalarındaki rolünü güçlendirmeyi amaçladı. Program, Sıfır Atık Vakfı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA), Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi (WALD), Birleşmiş Milletler Türkiye ve COP31 Üst Düzey İklim Şampiyonluğu iş birliğiyle düzenlendi.

Toplantıya Türkiye’nin farklı şehirlerinden belediye başkanları, uluslararası kuruluş temsilcileri ve iklim uzmanları katıldı. Amaç, Gaziantep ve Muğla'nın bölgesel çalışmalarını COP31'e taşıyacak ortak politika önerileri oluşturmak ve yerel uygulamaları uluslararası gündeme dahil etmekti.

odak alanlar ve yerel öncelikler:

Programda ele alınan sorunlar arasında yeşil sanayi, döngüsel ekonomi, su güvenliği, biyolojik çeşitlilik, doğa temelli çözümler ve turizmde sürdürülebilirlik yer aldı. Yerel iklim eylemi altı temel tematik alan çerçevesinde değerlendirildi: yerel liderlik ve çok düzeyli iklim yönetişimi, kentsel dayanıklılık ve iklime duyarlı kalkınma, yerel düzeyde iklim finansmanı, adil ve kapsayıcı dönüşüm, su, gıda, doğa ve döngüsellik, ile inovasyon, teknoloji ve veri.

Gaziantep ve Muğla'nın bölgesel diyalog merkezleri olarak seçilmesi, farklı iklim önceliklerinin hem yerel hem de ulusal politika önerilerine dönüştürülmesini hedefliyor. Gaziantep'te dayanıklı şehirler, yeşil sanayi, göç ve kapsayıcı dönüşüm öne çıkarken, Muğla'da su güvenliği, turizm ve doğa temelli çözümler öncelikli kabul edildi.

belediye başkanları ve uluslararası aktörlerin vurgu yaptığı noktalar:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin programda iklim mücadelesinin sadece teknik yatırımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini; bilimsel yaklaşım, toplumsal bilinç ve medeniyet değerlerinin sürece dahil edilmesinin önemini vurguladı. Şahin’in sözleri yerel uygulamaların toplumla bütünleşik bir yaklaşımla geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

COP31 Üst Düzey İklim Şampiyonu ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş Gaziantep’in üretim kültürü ve kaynak verimliliği geleneğinin kent için bir avantaj olduğunu belirtti. WALD Yönetim Kurulu Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman artan sıcaklıklar ve su kıtlığının şehirler üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi yeşil dönüşümün ekonomik kalkınma ve sosyal adaletle birlikte ele alınması gereğini vurguladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise video mesajında iklim değişikliğinin sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve toplumsal güvenlik boyutları olduğunu dile getirdi.

Panel oturumlarında şehirlerin uygulama deneyimleri ve ortak sorunlar masaya yatırıldı. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Çevresel Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Koban moderatörlüğünde düzenlenen oturumda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, yerel ihtiyaçlarla iklim politikasını karıştırmama, toplumun iklim krizinin ciddiyetini kavraması ve hem emisyon azaltımı hem de adaptasyon hedeflerine eş zamanlı odaklanma gerektiğini vurguladı. Tugay, kuraklık, orman yangınları ve tarımsal üretime yönelik baskılara dikkat çekerek şehirlerin hem dirençli hale getirilmesi hem de karbon azaltımına yönelik adımların eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı, belediyelerin iklim değişikliğiyle mücadele kapasitesinin artırılması, uluslararası iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması ve şehirler arasında bilgi paylaşımının güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atma kararlılığı ile sona erdi. Gaziantep ve Muğla'da yürütülecek çalışmaların COP31 sürecine aktarılması, yerel deneyimlerin küresel politika önerilerine dönüşmesini hedefliyor.

Sonuç olarak, diyalog bölgesel öncelikleri COP31'e taşıyacak bir köprü kurdu; yerel liderlik, finansman erişimi ve uygulama ölçeğinin artırılması programın merkezinde yer aldı ve şehirleri iklim gündeminin ön saflarına taşıma hedefi pekiştirildi.

GAZİANTEP, ANTALYA’DA DÜZENLENECEK COP31 ÖNCESİNDE YEREL YÖNETİMLERİN İKLİM MÜCADELESİNDEKİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLEYEN ÖNEMLİ BİR BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.