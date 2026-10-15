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Altın alımında kandırılmaya karşı ayar evine başvurun

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, bilezik ve takı alım-satımında ayar evlerinde ekspertiz yaptırılmasını, düşük ayar tuzaklarına karşı uyardı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Altın alımında kandırılmaya karşı ayar evine başvurun

Tüketiciler Birliği'nden uyarı:

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, altın alım ve satımında vatandaşların dolandırılmaması için önemli uyarılarda bulundu. Şahin, özellikle bilezik ve takı alırken ya da bozdururken işlemin öncesinde ayar evlerinde ekspertiz yaptırılması gerektiğini belirtti.

Ayar evlerinin işleyişi ve önemi:

Şahin, altınların ayarını ölçen cihazlarla gerçek değerinin tespit edilebildiğini vurguladı. 'Artık altınlar için de ekspertiz yapılabiliyor. 'Ayar evi' dediğimiz, her şehirde sarrafların içerisinde altınların, bileziklerin ve takıların ayarını ölçen makineler var,' dedi. Bu sistemin oto ekspertizde arabanın durumunu önceden öğrenmeye benzer bir güvence sağladığını aktardı.

Dikkat edilmesi gereken riskler:

Şahin, satın alınan veya bozdurulan altının ayarının düşük olabileceğine ve bazen altının yalnızca altın suyuna batırılmış olabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle darphanede basılan altınlar hariç, bilezik ve takı alımlarında kontrolün önemine dikkat çekerek, 'kesinlikle önce bir ayar evinde değerini öğrenip kandırılmadan almamız bizim için daha sağlıklı olur' ifadelerini kullandı.

Şahin, uygulamadaki bu yöntemin tüketicileri haksız kayıplardan koruduğunu, sarrafların da benzer kontrollerle alım-satım riskini azalttığını belirtti. Vatandaşlara işlemi gerçekleştirmeden önce ayar ölçümü yaptırmayı ve gerektiğinde işlemi ertelemeyi önerdi. 'Oto ekspertizdeki olay altında da var' sözleriyle benzer dolandırıcılık örneklerine dikkat çekti.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ŞAHİN; ALTIN ALIRKEN VEYA BOZDURURKEN VATANDAŞLARIN...

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ŞAHİN; ALTIN ALIRKEN VEYA BOZDURURKEN VATANDAŞLARIN DOLANDIRILMAMAK İÇİN AYAR EVLERİNDE EKSPERTİZ YAPTIRMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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