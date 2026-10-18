Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Bursa'nın 700. yılı etkinlikleri: medeniyetin hafızası söyleşileri başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 700. Yıl Söyleşileri başladı; kuruluşundan Osmanlı medeniyetine uzanan miras, Prof. Mustafa Kara ve Prof. Ayşe Zişan Furat tarafından ele alındı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa'nın 700. yılı etkinlikleri: medeniyetin hafızası söyleşileri başladı

700. yıl söyleşilerinin açılışı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 700. Yıl Söyleşilerinin ilk programı Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış programı, Bursa'nın kuruluş döneminden Osmanlı medeniyetine uzanan tarihi rolünü değerlendiren bir söyleşi olarak kurgulandı. Etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz ile kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın gündemi:

"Bir medeniyetin hafızası: Bursa - İpekten İmparatorluğa 1: Kuruluş ve Osmanlı Ruhu" başlıklı programda, Bursa'nın beylikten imparatorluğa geçiş sürecinde üstlendiği vazgeçilmez rol ile Osmanlı medeniyetinin şekillenmesindeki önemi ele alındı. Söyleşide kentteki kültürel birikim, ilim hayatının yeri ve Bursa'nın tarihî izleri detaylı şekilde tartışıldı.

Konuşmacılar ve katkılar:

Programda moderatörlüğü AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Aydın Böhürler yürüttü. Konuşmacılar olarak görev alan Prof. Dr. Mustafa Kara ve Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat, Bursa'nın kuruluş yıllarından başlayarak Osmanlı kurumsallaşmasına kadar uzanan dönemde kent merkezli gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Söyleşi öncesinde Türk Sanat Müziği sanatçısı Yaprak Sayar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra sanatçılarının konseri dinleyicilerden yoğun beğeni topladı.

Söyleşilerde tartışılan başlıklar:

Oturumda, şehirleşme süreçleri, ticaret ve üretim hayatının kent üzerindeki etkileri, mimari birikim ve medeniyetin kuşaklar arası aktarımı gibi konular ele alındı. Konuşmacılar, Bursa'nın çok katmanlı tarihinin Osmanlı kimliğinin oluşumunda oynadığı rolü vurguladı ve kentin ilmi çevrelerle kurduğu ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Program takvimi ve kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 700. Yıl Söyleşileri, Nisan 2027'ye kadar her ayın üçüncü cumartesi günü farklı konuklarla devam edecek. Söyleşiler; kuruluş yıllarından imparatorluk düzenine, siyasi ve idari yapılanmadan uluslararası ilişkilere, üretim ve ticaret hayatından mimari ve kültürel mirasa uzanan geniş bir çerçevede Bursa'nın medeniyet tarihindeki yerini değerlendirecek.

İlk program, şehir tarihine ve kültürel hafızaya ilgi duyan katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü; belediye yetkilileri, serinin önümüzdeki aylarda da benzer ilgi ve katılımla süreceğini belirtti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NİN, BURSA&#039;NIN FETHİNİN 700. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLEDİĞİ ‘700. YIL...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN, BURSA'NIN FETHİNİN 700. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLEDİĞİ ‘700. YIL SÖYLEŞİLERİ'NİN İLK PROGRAMINDA, BURSA'NIN KURULUŞ DÖNEMİNDEN OSMANLI MEDENİYETİNE UZANAN TARİHSEL YOLCULUĞU ELE ALINDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düziçi'nde zeytin festivalinin öne çıkan anı: traktör çekme yarışı
images

Başkentte Erzurum dayanışması: gençler aynı sofrada buluştu
images

Döşemealtı'nın renkleri meydanda hayat buldu
images

Yıldırım’da sanatın odağı insan: 'Hoşça bak zatına' sezonu başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı: Zeytinburnu'nda 10 kilometrelik mücadele

Elazığ Karaali mevkiinde gübre yüklü traktörle minibüs çarpıştı

Panayır'ın dereboyu tartışmasında Baykal'a sert yanıt: Kurtuluş 'saha konuşur' dedi

Aydınlı hekim Ahmet Çakaloğlu, şubat'ta aile trajedisi yaşamıştı; tedavi gördüğü hastanede vefat etti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı