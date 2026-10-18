Yıldırım’da sanatın odağı insan: 'Hoşça bak zatına' sezonu başladı

sezon açılışı ve programın çerçevesi:

Yıldırım Belediyesi, 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu'nu 'Hoşça Bak Zatına' temasıyla açarak yıl boyunca uygulanacak kültür ve sanat çalışmalarının çerçevesini belirledi. Tema, bireyin kendi değerini tanıması, yeteneklerini geliştirmesi ve çevresinin onur ile haklarına saygı göstermesini temel alıyor. Belediye, sezon boyunca Bursalıların düşünce ve estetik dünyalarını zenginleştirecek, kültürel mirasla bağ kurmalarını sağlayacak nitelikli programlara yer vereceğini açıkladı.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış töreni Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kevser Öztürk, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve birçok siyasetçi, sanatçı ile kent önderleri katıldı. Ayrıca Necip Fazıl Kısakürek'in torunları Şeyma Kısakürek Sönmezocak ile Emrah Kısakürek de etkinlikte yer aldı.

necİp Fazıl Kısakürek sergisi ve film gösterimi:

Sezon açılışı, Necip Fazıl Kısakürek Sergisi ile başladı. Kısakürek ailesinin desteğiyle hazırlanan sergide üstadın özel eşyaları, fotoğrafları ve kitapları Bursalılarla buluştu. Serginin ardından, aynı isimli tiyatro oyunundan sinemaya aktarılan Bir Adam Oluşturmak filminin özel gösterimi izlendi. Gösterimin sonunda yönetmen Murat Çeri ile oyuncular Deniz Barut, Caner Topçu ve Hakan Meriçliler izleyicilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kültür Sanat Sezonu'nun açılışı hem geçmişe saygı hem de yeni üretime davet mahiyetinde geçti. Serginin ve film gösteriminin ardından yapılan konuşmalarda vefa, kültürel aktarım ve sanatın toplumsal rolü vurgulandı.

tiyatro okulu ve hedeflenen kazanımlar:

Konuşmasında kültür ve sanatın sadece etkinlikten ibaret olmadığını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, sezon temasının insanın kendini tanıması ve başkalarına saygı göstermesini öne çıkardığını belirtti. Yılmaz, Yıldırım'da her yaştan insanın sanatla buluşması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti ve önemli bir müjde vererek Uludağ Tiyatro Okulu'nun kapılarını açtıklarını duyurdu.

Başkan Yılmaz, okulun çocuk ve gençlerin sadece sanatı izleyen değil, üreten bireylere dönüşmesini hedeflediğini, Yıldırım'dan yeni sanatçılar, yazarlar ve yönetmenler yetişmesini arzuladıklarını ifade etti. Ayrıca Adile Naşit Tiyatrosu, İncirli Kültür Merkezi ve Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi gibi mevcut kurumlarla sürdürülecek programların önemine değindi.

Program sonunda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kevser Öztürk, yürütülen kültür sanat çalışmaları için Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Necip Fazıl Kısakürek'in torunları da dedelerine gösterilen ilgi ve vefadan duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyona teşekkür etti.

Yıldırım Belediyesi, yeni sezonla birlikte kültürel mirası yaşatmayı, sanat ve düşünce üretimini teşvik etmeyi ve kentin sosyal dokusunu güçlendirmeyi amaçladığını bir kez daha vurguladı.

YILDIRIM BELEDİYESİ, 2026-2027 KÜLTÜR SANAT SEZONU’NU ‘HOŞÇA BAK ZATINA’ TEMASIYLA AÇTI. İNSANIN KENDİ DEĞERİNİ TANIMASINI, KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRMESİNİ, BAŞKALARININ ONURUNU VE HAKLARINI GÖZETMESİNİ ESAS ALAN ‘HOŞÇA BAK ZATINA’ TEMASI; YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN YIL BOYUNCA HAYATA GEÇİRECEĞİ KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMALARININ ÇERÇEVESİNİ OLUŞTURACAK. YILDIRIM BELEDİYESİ, BURSALILARIN KENDİLERİNİ TANIMALARINA, DÜŞÜNCE VE ESTETİK DÜNYALARINI GELİŞTİRMELERİNE, KÜLTÜREL MİRAS İLE GÜÇLÜ BAĞLAR KURMALARINA KATKI SUNMAK AMACIYLA, 2026-2027 KÜLTÜR SANAT SEZONU BOYUNCA; BİRBİRİNDEN NİTELİKLİ VE DEĞERLİ PROGRAMLARI HAYATA GEÇİRECEK.