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Askeri göreve başlarken şiddete karşı bilinçlendirildiler

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nda yeni döneme katılan er ve erbaşlara, ŞÖNİM hizmetleri ve kadına yönelik şiddetle mücadele süreçleri anlatıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Askeri göreve başlarken şiddete karşı bilinçlendirildiler

Askeri göreve başlarken şiddete karşı bilinçlendirildiler

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığında göreve başlayan yeni dönem er ve erbaşlara, kadına yönelik şiddetle mücadele ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmetleri konusunda eğitim verildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim programını Zonguldak Aile İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacısı Kübra Tarı yürüttü. Programda, kadına yönelik şiddetle mücadelede izlenen süreçler, başvuru ve yönlendirme usulleri ile ŞÖNİM tarafından sunulan hizmetler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Katılımcılara, olaylara müdahale ve mağdur yönlendirmesinde dikkat edilmesi gereken temel adımlar aktarıldı; kayıt, takip ve korunma tedbirleri süreçleri üzerinde bilgilendirme yapıldı.

Amaç ve uygulama:

Eğitimin temel hedefi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak ve jandarma personelinin konuya ilişkin bilinç düzeyini artırmaktı. Program, er ve erbaşların bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.

JANDARMA PERSONELİNE KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ

JANDARMA PERSONELİNE KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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