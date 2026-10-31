Bursa'da 723 yıllık şifa mirasına taşınma gölgesi düştü

Taşınma planı ve tepkiler:

Bursa'da halk arasında 'Askeri Hastane' olarak bilinen Şehit Yarbay İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin, yeni açılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşınması ve yatak kapasitesinin düşürülmesi tartışma konusu oldu. Kurumun sahip olduğu 723 yıllık şifa geçmişi siyasi temsilciler ve hasta yakınları tarafından sıkça vurgulanırken, planlanan kapasite düşüşü endişe yarattı.

Yerel iddialara göre hastanenin mevcut 150 yatak kapasitesi, taşınma sonrası 60 yatağa çekilebilecek. Bu durum, özellikle rehabilitasyon hizmetlerine erişim, bekleme süreleri ve bölge hastanelerinin yükü açısından soru işaretleri oluşturuyor.

İYİ Parti yetkililerinin değerlendirmesi:

İYİ Parti heyeti Bursa'da hastane önünde bir araya gelerek taşınma planını ele aldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'yeni hastanede mevcut kapasiteyle hizmet devam edecek' açıklamasına karşın, kentte yatak, servis ve yoğun bakım ihtiyacının arttığını belirtti. Türkoğlu, 'Her gece 60-100 kişi yoğun bakım için sıra bekliyor' iddiasını öne sürerek hastanenin tarihsel işlevinin korunmasını talep etti.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya ise merkezin yalnızca Bursa değil, Marmara Bölgesindeki çevre illerden gelen binlerce hastaya hizmet verdiğini hatırlatarak, 'Hastane kapatmak hizmet değildir, sağlıkta geriye gidiştir' dedi. Kaya, felçli, engelli ve yaşlı hastaların erişiminde ciddi aksamalar yaşanabileceğini, robotik yürüme, el ve solunum rehabilitasyonu gibi özellikli hizmetlerin etkilenebileceğini vurguladı.

İYİ Parti GİK Üyesi ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş da merkezin termal kaynakları ve tarihi dokusuna dikkat çekerek taşınma kararının yeniden değerlendirilmesini istedi.

Güçlendirme ve hizmetlerin korunması önerileri:

Parti temsilcileri, taşınma gerekçesi olarak gösterilen deprem güvenliği karşısında iki alternatif önerdi: Mevcut binanın güçlendirilmesi ya da aynı kapasitede yeni bir rehabilitasyon merkezi inşa edilmesi. Yetkililer, 'Eğer binalar dayanıksızsa yenisi yapılsın; kapatmak çözüm değil' şeklinde eleştiride bulundu.

Hastane önünde düzenlenen basın açıklamasına hastalar ve hasta yakınları da destek verdi; endişeler arasında tedavi bekleme sürelerinin uzaması, yatak eksikliğinin hasta yükünü artırması ve bölgedeki rehabilitasyon imkanlarının zayıflaması yer aldı. İYİ Parti temsilcileri, mevcut kapasitenin korunması ve Bursa'nın rehabilitasyon hizmetlerinin zayıflatılmaması çağrısını yineleyerek planın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Sonuç olarak, planlanan taşınma ve yatak azaltımı kamuoyunda tartışma yaratmış durumda; yetkililerden hem deprem güvenliği hem de rehabilitasyon hizmetlerinin sürekliliği adına somut adımlar bekleniyor.

BURSA’DA 723 YILLIK ŞİFA GEÇMİŞİYLE BİLİNEN ŞEHİT YARBAY İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ’NİN TAŞINMASI VE YATAK KAPASİTESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ TARTIŞMA KONUSU OLDU. İYİ PARTİ BURSA İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN AÇIKLAMADA, HASTANENİN KAPATILMASINA TEPKİ GÖSTERİLDİ. İYİ PARTİ BURSA İL BAŞKANI İSMAİL KAYA, "HASTANE KAPATMAK HİZMET DEĞİLDİR, SAĞLIKTA GERİYE GİDİŞTİR" DERKEN, BURSA MİLLETVEKİLİ HASAN TOKTAŞ HASTANENİN TİCARİ AMAÇLARLA DEĞERLENDİRİLECEĞİ ENDİŞESİNİ DİLE GETİRDİ. İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SELÇUK TÜRKOĞLU İSE "BURANIN KAÇ YÜZ YILLIK TARİHİYLE, GELENEĞİYLE ŞİFA DAĞITAN BU HASTANEYİ KAPATAMAZSINIZ" İFADELERİNİ KULLANDI.