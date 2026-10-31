Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Bergamalı kadın Minab için yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirdi

Emine Aktürk, Türkiye'den İran'ın Minab kentine yaklaşık 3 bin kilometre bisikletle giderek savaşta ölen çocukları andı ve mektup ile hediyeleri ulaştırdı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bergamalı kadın Minab için yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirdi

Bergamalı kadın Minab için yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirdi

yolun amacı:

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Emine Aktürk, İran'ın Minab kentinde ABD saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak ve Türkiye'deki çocukların dayanışma mesajlarını ulaştırmak için yola çıktı. Aktürk, Türkiye'deki annelerin yazdığı mektupları ve çocukların hazırladığı resimleri yanlarında taşıyarak İran'daki şehit ailelerine teslim ettiklerini söyledi.

kervan, rota ve katılımcılar:

Etkinlik Minab Bisiklet Kervanı adıyla düzenlendi ve 2 Ekim'de Diyarbakır'dan başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen toplam 38 bisikletçinin (5 kadın ve 33 erkek) katıldığı yolculukta Bergamalı Aktürk de yer aldı. Bisikletlerine taktıkları okul çantaları ile mektup, resim ve küçük hediyeleri taşıdılar.

Aktürk, yolculuğun yaklaşık 25 gün sürdüğünü ve katılımcıların sonunda Minab'a ulaştığını belirtti. Yol boyunca İran halkıyla bir araya geldiklerini ve İsrail ile ABD'nin çocuklara yönelik saldırılarını protesto ettiklerini anlattı.

çocuklara dikkat çekme çabası:

Aktürk, bu yolculuğu savaşın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekmek için planladıklarını vurguladı. Savaşların çoğunlukla petrol uğruna yapıldığı görüşünü paylaştığını söyleyen Aktürk, herhangi bir yakıt kullanmadan ilerleyen bisikletleri tercih ederek, hem sembolik hem de pratik bir duruş sergilediklerini ifade etti.

İZMİR’İN BERGAMA İLÇESİNDE YAŞAYAN EMİNE AKTÜRK, İRAN’DA ABD SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN...

İZMİR’İN BERGAMA İLÇESİNDE YAŞAYAN EMİNE AKTÜRK, İRAN’DA ABD SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLARIN HATIRASINI YAŞATMAK VE TÜRK ÇOCUKLARININ MEKTUP,RESİM VE HEDİYELERİNİ MİNAB’A ULAŞTIRMAK İÇİN YAKLAŞIK 3000 KM PEDAL ÇEVİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnhisar nar üretiminde Bilecik'i öne çıkarıyor
images

Kaymakamın saha adımı: Dr. Hacı Arslan Uzan Küpler köyünde öncelikleri değerlend...
images

Oyuncak gitardan konservatuvara: otizmli Ertuğrul’un müzikle yükselişi
images

Askeri göreve başlarken şiddete karşı bilinçlendirildiler

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenyurt'ta sokak ortasında taşlı kavga: kadının erkeğe saldırısı cepte kaydedildi

Çiçekçi dükkanında çıkan yangın Eskişehir'de işletmeciyi gözyaşına boğdu

Antakya'da dereye yuvarlanan araçtan üç kişi kurtarıldı

Çorum FK kazım karabekir'de ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor