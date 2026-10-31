Bergamalı kadın Minab için yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirdi

yolun amacı:

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Emine Aktürk, İran'ın Minab kentinde ABD saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak ve Türkiye'deki çocukların dayanışma mesajlarını ulaştırmak için yola çıktı. Aktürk, Türkiye'deki annelerin yazdığı mektupları ve çocukların hazırladığı resimleri yanlarında taşıyarak İran'daki şehit ailelerine teslim ettiklerini söyledi.

kervan, rota ve katılımcılar:

Etkinlik Minab Bisiklet Kervanı adıyla düzenlendi ve 2 Ekim'de Diyarbakır'dan başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen toplam 38 bisikletçinin (5 kadın ve 33 erkek) katıldığı yolculukta Bergamalı Aktürk de yer aldı. Bisikletlerine taktıkları okul çantaları ile mektup, resim ve küçük hediyeleri taşıdılar.

Aktürk, yolculuğun yaklaşık 25 gün sürdüğünü ve katılımcıların sonunda Minab'a ulaştığını belirtti. Yol boyunca İran halkıyla bir araya geldiklerini ve İsrail ile ABD'nin çocuklara yönelik saldırılarını protesto ettiklerini anlattı.

çocuklara dikkat çekme çabası:

Aktürk, bu yolculuğu savaşın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekmek için planladıklarını vurguladı. Savaşların çoğunlukla petrol uğruna yapıldığı görüşünü paylaştığını söyleyen Aktürk, herhangi bir yakıt kullanmadan ilerleyen bisikletleri tercih ederek, hem sembolik hem de pratik bir duruş sergilediklerini ifade etti.

İZMİR’İN BERGAMA İLÇESİNDE YAŞAYAN EMİNE AKTÜRK, İRAN’DA ABD SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLARIN HATIRASINI YAŞATMAK VE TÜRK ÇOCUKLARININ MEKTUP,RESİM VE HEDİYELERİNİ MİNAB’A ULAŞTIRMAK İÇİN YAKLAŞIK 3000 KM PEDAL ÇEVİRDİ.