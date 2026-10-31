Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Çalışmalar sürüyor: çekmeköy ulaşımına metroyla çözüm arıyor

Orhan Çerkez, vatandaş talepleri doğrultusunda Çekmeköy'de yeni metro hatları için Ulaştırma Bakanlığı ile fizibilite ve teknik çalışmalar başlattı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çalışmalar sürüyor: çekmeköy ulaşımına metroyla çözüm arıyor

Çekmeköy'de ulaşım yatırımları için teknik adımlar atıldı

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçe sakinlerinden gelen ulaşım taleplerine cevap verebilmek amacıyla yeni ulaşım ağları ve metro hatları için çalışma başlattıklarını açıkladı. Bu kapsamda başlatılan süreçte öncelik, bölgenin mevcut ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve günlük ulaşımın kolaylaştırılması olarak belirlendi.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Belediyede gerçekleştirilen görüşmeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Genel Müdür Yardımcısı Bilal Sayın, Kentiçi Raylı Sistemler Etüt ve Proje Daire Başkanı Ahmet Tunçsoy, Şube Müdürü Kutay Güzel ve DLH Marmaray Bölge Müdürü Gökhan Taş katıldı. Toplantıda ilçenin ulaşım ihtiyaçları, vatandaş beklentileri ve yeni metro projelerine ilişkin fizibilite ile teknik değerlendirmeler ele alındı.

İleriye dönük süreç ve iş birliği:

Başlatılan çalışmada, fizibilite raporları ve teknik etütler temel veri olarak kullanılacak. Çekmeköy Belediyesi, ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülecek çalışmalarda rol alacak ve projelendirme aşamalarında yerel ihtiyaçların önceliklendirilmesini sağlayacak. Hedef, kısa ve orta vadede ilçeye yeni ulaşım imkânları kazandırmak ve vatandaşların günlük ulaşımını kolaylaştırmaktır.

Belediye yetkilileri, saha çalışmalarından gelen talepleri ve esnaf ziyaretlerinde ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek, sürecin şeffaf biçimde yürütüleceğini belirtti. Teknik ve idari değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından atılacak somut adımlar kamuoyuyla paylaşılacak.

BU KAPSAMDA ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI ORHAN ÇERKEZ; ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ALTYAPI...

BU KAPSAMDA ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI ORHAN ÇERKEZ; ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRÜ DR. YALÇIN EYİGÜN, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLAL SAYIN, KENTİÇİ RAYLI SİSTEMLER ETÜT VE PROJE DAİRE BAŞKANI AHMET TUNÇSOY, ŞUBE MÜDÜRÜ KUTAY GÜZEL VE DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRÜ GÖKHAN TAŞ'I BELEDİYEDE AĞIRLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuruyan ağaçların yerine iklime uygun fidanlarla yenilenme sürüyor
images

Kayseri Kartal Kavşağı şantiyesinde maaş krizi iş bırakma ile sürdü
images

Bursa'da 723 yıllık şifa mirasına taşınma gölgesi düştü
images

Yeni sezon öncesi Erciyes’te denetim: başkan Büyükkılıç esnafla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenyurt'ta sokak ortasında taşlı kavga: kadının erkeğe saldırısı cepte kaydedildi

Çiçekçi dükkanında çıkan yangın Eskişehir'de işletmeciyi gözyaşına boğdu

Antakya'da dereye yuvarlanan araçtan üç kişi kurtarıldı

Çorum FK kazım karabekir'de ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor