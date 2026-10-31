Çalışmalar sürüyor: çekmeköy ulaşımına metroyla çözüm arıyor

Çekmeköy'de ulaşım yatırımları için teknik adımlar atıldı

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçe sakinlerinden gelen ulaşım taleplerine cevap verebilmek amacıyla yeni ulaşım ağları ve metro hatları için çalışma başlattıklarını açıkladı. Bu kapsamda başlatılan süreçte öncelik, bölgenin mevcut ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve günlük ulaşımın kolaylaştırılması olarak belirlendi.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Belediyede gerçekleştirilen görüşmeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Genel Müdür Yardımcısı Bilal Sayın, Kentiçi Raylı Sistemler Etüt ve Proje Daire Başkanı Ahmet Tunçsoy, Şube Müdürü Kutay Güzel ve DLH Marmaray Bölge Müdürü Gökhan Taş katıldı. Toplantıda ilçenin ulaşım ihtiyaçları, vatandaş beklentileri ve yeni metro projelerine ilişkin fizibilite ile teknik değerlendirmeler ele alındı.

İleriye dönük süreç ve iş birliği:

Başlatılan çalışmada, fizibilite raporları ve teknik etütler temel veri olarak kullanılacak. Çekmeköy Belediyesi, ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülecek çalışmalarda rol alacak ve projelendirme aşamalarında yerel ihtiyaçların önceliklendirilmesini sağlayacak. Hedef, kısa ve orta vadede ilçeye yeni ulaşım imkânları kazandırmak ve vatandaşların günlük ulaşımını kolaylaştırmaktır.

Belediye yetkilileri, saha çalışmalarından gelen talepleri ve esnaf ziyaretlerinde ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek, sürecin şeffaf biçimde yürütüleceğini belirtti. Teknik ve idari değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından atılacak somut adımlar kamuoyuyla paylaşılacak.

BU KAPSAMDA ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI ORHAN ÇERKEZ; ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRÜ DR. YALÇIN EYİGÜN, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLAL SAYIN, KENTİÇİ RAYLI SİSTEMLER ETÜT VE PROJE DAİRE BAŞKANI AHMET TUNÇSOY, ŞUBE MÜDÜRÜ KUTAY GÜZEL VE DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRÜ GÖKHAN TAŞ'I BELEDİYEDE AĞIRLADI.