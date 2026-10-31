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Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 24-31 Ekim programını kapatan kapanış gecesi öncesi kırmızı halıda usta isimler ve yeni yetenekler şıklıkta yarıştı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 22:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı

kapanış öncesi kırmızı halı ritüeli

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim tarihlerinde sinemanın farklı kuşaklarını Antalya'da buluşturdu. Festivalin kapanış galası ve ödül töreni, bugün saat 19.00'da Cam Piramit'te gerçekleşti. Kapanış öncesi yapılan geleneksel kırmızı halı geçişi, geceye katılan oyuncular ve film ekiplerinin şıklık yarışıyla dikkat çekti.

üslup ve katılım: usta isimler sahnede

Kırmızı halıda bu yıl da hem deneyimli oyuncular hem yeni yüzler bir aradaydı. Geceye katılanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, usta oyuncu Şevket Çoruh, Jüri Başkanı Derviş Zaim ile Meryem Uzerli, Demet Özdemir, Timur Acar ve Nejat İşler gibi isimler yer aldı. Fotoğraf ve röportaj trafiğinin yoğun olduğu geçiş boyunca konuklar festivale dair beklenti ve duygularını paylaştı.

jüri başkanından ve belediye temsilcisinden açıklamalar

Basın mensuplarına konuşan festivalin Jüri Başkanı Derviş Zaim, "Biz burada olmaktan çok mutluyuz. İyi bir kimya oluşturduk, sonuçlarını göreceksiniz. Bence güzel bir yelpaze oldu" ifadelerini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ise gecenin önemine dikkat çekerek "En heyecanlı gündeyiz bugün, Altın Portakal kapanış törenindeyiz. Geçmişten aldığımız köklü mirası geleceğe taşıyoruz. 63. yılın gururunu yaşıyoruz. 8 gün boyunca Antalya sinemaya doydu. Sanat emekçilerimiz ve sanat buradaydı. Antalya, festivaline çok kıymet veriyor. Buranın çok farklı bir izleyici kitlesi var. Sordukları sorular ve takipleriyle, daha satışa çıkar çıkmaz tükenmiş biletleriyle festival coşkusu şehirde yaşandı. Az sonra değerli jürilerimizin değerlendirmelerini heyecanla bekliyorum" dedi.

Geceye katılım sağlayan oyuncular da izlenimlerini paylaştı. Festivale ilk kez katıldığını söyleyen Demet Özdemir, "Çünkü ben ilk kez katılıyorum ve önemini, değerini çok iyi biliyorum. O yüzden çok heyecanlıyım" diyerek duygularını özetledi. Meryem Uzerli ise festival sürecinin başında yoğunluğun kendisini endişelendirdiğini belirterek, "Fakat sonra o kadar eğlendik ve farklı filmler izledik, o kadar farklı dünyalara girdik ki ruhumuzu doldurdu, besledi. Herkesin ödüllerini konuştuktan sonra çok mutlu olduk. Bu Türkiye’nin en eski ve köklü festivali olduğu için gurur verici. Biz burada süper bir ekiple beraberiz. Çok heyecanlıyız; kazanan kişiler neler hissedecek, çok mutlu olacaklar inşallah" dedi.

Görkemli kapanış öncesi gerçekleştirilen kırmızı halı geçişi, festivalin hem yerel seyircisi hem sektörden katılımcıları bir araya getirmesi açısından öne çıktı. Akşamki ödül töreniyle birlikte 63. yılın kazananları açıklanacak ve festival sona erecek.

ŞERİF SEZER VE DENİZ ARNA

ŞERİF SEZER VE DENİZ ARNA

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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