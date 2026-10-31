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Aşıkların sazı Erzincan'da yankılandı: aşıklık geleneği sahnede

Erzincan'da gerçekleştirilen 'Aşıklar Gecesi'nde halk ozanları saz ve türkülerle aşıklık geleneğini yaşattı; Başkan Bekir Aksun emeğe teşekkür etti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Aşıkların sazı Erzincan'da yankılandı: aşıklık geleneği sahnede

Aşıkların sazı Erzincan'da yankılandı: aşıklık geleneği sahnede

Erzincan Belediyesince düzenlenen "Aşıklar Gecesi" programı, halk ozanlarını bir araya getirerek Anadolu'nun aşıklık geleneğini sahnede buluşturdu. Etkinlikte sazlar tüterken, türküler ve koşmalar aracılığıyla kültürel mirasın aktarımı vurgulandı.

sahne ve repertuvar:

Programda yer alan halk ozanları, saz ve sözleriyle katılımcılara çeşitli eserler sundu. Anadolu'nun farklı yörelerinden izler taşıyan türkülerle, aşıklık geleneğinin hem müzikal hem de toplumsal boyutlarına dikkat çekildi. Sunulan repertuvar, geleneksel söyleyiş biçimlerinin ve sözlü edebiyatın yaşatılmasına hizmet etti.

belediye ve başkanın vurgusu:

Etkinlik, Erzincan Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edildi. Programa katılan Belediye Başkanı Bekir Aksun, emeği geçenleri ve halk ozanlarını teşekkürle andı. Aksun'un sözleri arasında, "Kültürümüzü yaşatan, geleneklerimizi gelecek nesillere aktaran tüm aşıklarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesi öne çıktı.

Gecenin sonunda organizasyonun, yerel kültürün korunması ve genç kuşaklara aktarılması açısından taşıdığı önem bir kez daha görülmüş oldu. Etkinlik, aşıklık geleneğinin canlı tutulmasına yönelik çabaların devam edeceğinin sinyalini verdi.

ERZİNCAN BELEDİYESİNCE DÜZENLENEN &quot;AŞIKLAR GECESİ&quot; PROGRAMINDA BİR ARAYA GELEN HALK OZANLARI...

ERZİNCAN BELEDİYESİNCE DÜZENLENEN "AŞIKLAR GECESİ" PROGRAMINDA BİR ARAYA GELEN HALK OZANLARI, SAZLARI VE TÜRKÜLERİYLE AŞIKLIK GELENEĞİNİ YAŞATIRKEN, ANADOLU'NUN KÖKLÜ KÜLTÜREL MİRASINI GELECEK NESİLLERE AKTARDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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