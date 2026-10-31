Bedesten Aile Yaşam Merkezi'nde bir yıl: çocuklar şenlikle buluştu

Bedesten Aile Yaşam Merkezi'nde birinci yıl coşkusu

Çorum Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Bedesten Aile Yaşam Merkezi'nin 1. yıl dönümü kutlaması, kent sakinleri ve çocukların yoğun katılımıyla hafta sonu gerçekleştirildi. Şenlik, merkezin sosyal ve kültürel yaşama katkısını vurgularken ailelere ve çocuklara yönelik eğlenceli bir program sundu.

etkinliklerde neler vardı:

Programda illüzyon gösterisi, kukla show, Karagöz-Hacivat orta oyunu ve balon show gibi sahne performansları yer aldı. Ayrıca yüz boyama etkinlikleri ile atölye çalışmaları düzenlendi; minikler için hazırlanan sürpriz hediyeler çocukların yüzünü güldürdü. Hava muhalefetine rağmen çok sayıda çocuk ve aile, ellerinde şemsiyelerle şenlik alanında etkinliklerin tadını çıkardı.

başkanın mesajı:

Dr. Halil İbrahim Aşgın programda yaptığı konuşmada, İnşallah her günümüz bayram tadında olsun. Birbirinden çocuklarımızın, yavrularımızın gelecekleride güzel olsun. Allah onları iyilerle karşılaştırsın. Onlar bizlere hep güzelliklerini ve başarılarını göstersin. Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde ailelerimizle beraber, böylesine güzel yerlerde güzel organizasyonlara devam edelim dedi ve çocukların geleceğine yapılan yatırımın önemine vurgu yaptı.

PROGRAMDA ÇOCUKLARA YÜZ BOYAMASI YAPILDI