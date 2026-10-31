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Nazilli'de uzaklaştırma kararına rağmen koruma sağlanamayan genç kadın hayatını kaybetti

Nazilli'de uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nazilli'de uzaklaştırma kararına rağmen koruma sağlanamayan genç kadın hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

İlçede yaşayan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, hakkında alınmış uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından genç kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay anı ve müdahale:

Olay, 28 Ekim günü saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kayan ile eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce V.D., yanında getirdiği silahla Kayan'ı başından vurdu. Şüphelinin olay yerinden kaçmasının ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüphelinin yakalanması ve yargılama:

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde, intihar girişiminde bulunmak üzereyken ve üzerinde suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Şüphelinin uyuşturucu kullanma ve silahlı yaralama suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından V.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tedavi süreci ve cenaze:

Başından ağır yaralanan Kayan, Nazilli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi edildi ancak doktorların müdahalesine rağmen iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kadının cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Eskihisar Mahallesi'nden kaldırılarak toprağa verileceği bildirildi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BAŞINDAN VURULAN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

ESKİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BAŞINDAN VURULAN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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