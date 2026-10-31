Atıl dağ beş dönümlük tıbbi aromatik bahçeye dönüştü: öğretmenin kırsal dönüşüm hikayesi

yerel öğretmenin tarımsal dönüşümü

Elazığ merkezde görev yapan 27 yıllık sınıf öğretmeni Hakan Özdemir, Baskil ilçesi Düğüntepe Köyü'ndeki yıllardır atıl duran dağlık araziyi devletten kiralayarak tıbbi aromatik bitki üretimine dönüştürdü. Başlangıçta hobi amaçlı yürüttüğü çalışmayı zaman içinde genişleten Özdemir, bugün beş dönümlük alanda düzenli üretim yapıyor.

başlangıç ve dönüşüm:

Özdemir, memleketine tayin olmasının ardından uzun süre boş kalan, yöre halkının dağ olarak nitelendirdiği bu arazinin kiralanmasını sağladı ve ilk etapta koku, doğal görünüş ve sağladığı ferahlık nedeniyle bitki dikimine başladı. Zamanla bakım ve yatırım arttıkça üretim alanını büyüttü; projenin bugün dördüncü yılına girdiğini ve bu yıl itibarıyla dördüncü yıl sonunda yüksek verim alınmaya başlandığını belirtiyor.

Bahçede özellikle adaçayı, melisa çayı, biberiye ve lavanta türlerine yer veriliyor. Bitkilerin seçimi hem bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygunluğu hem de pazarlama imkânları gözetilerek yapıldı.

üretim, hasat ve pazarlama:

Elazığ ilinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin sınırlı olması ve bölgede makineleşmenin yaygın olmaması Özdemir'i hasat zamanlamasını hava koşullarına göre planlamaya yöneltti. Bu nedenle hasatlar, yağmurların seyri ve mevsimsel değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

Hasat sonrası kurutma ve paketleme süreçlerinin ardından elde edilen ürünler Elazığ dışındaki çay fabrikalarına ve büyük baharatçılara satılıyor. Özdemir, üretimin artmasıyla birlikte bölgesel ekonomiye katkı sağlamayı ve yörede benzer girişimlerin yaygınlaşmasını hedefliyor.

Beş dönümlük bu örnek saha, atıl arazilerin nasıl değerlendirilebileceğine dair somut bir model sunuyor; hem kırsal canlanmaya katkı hem de alternatif gelir kaynakları yaratma potansiyeli taşıyor.

Beş dönümlük dağı tıbbi aromatik bitki bahçesine çevirdi