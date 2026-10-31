İnönü Üniversitesi Malatya tanıtım günlerinde akademik yüzünü sergiledi

İnönü Üniversitesi Malatya tanıtım günlerinde

İnönü Üniversitesi, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde standıyla yer aldı.

üniversitenin tanıtım alanı:

Standta üniversitenin eğitim-öğretim olanakları, yürütülen bilimsel çalışmalar ve kurumun kurumsal faaliyetleri ziyaretçilere aktarıldı. Ziyaretçiler, programlar ve akademik birimler hakkında bilgi alarak üniversitenin sunduğu fırsatları yakından inceleme imkânı buldu.

kültür ve hemşehri buluşması:

Malatya'nın kültürel değerleri ve yöresel zenginliklerinin ön plana çıktığı organizasyonda İnönü Üniversitesi'nin standı hemşehriler ve fuar katılımcıları tarafından ilgi gördü. Katılım, üniversitenin akademik birikimini daha geniş kitlelerle buluşturma fırsatı sağlaması açısından önem taşıdı.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 8. GELENEKSEL MALATYA TANITIM GÜNLERİ’NDE YERİNİ ALDI