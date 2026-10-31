Bilecik’te balkonda tüp üzerinde unutulan yemek sıva ve yalıtımı tutuşturdu

yangının çıkışı:

Bilecik, Ertuğrulgazi Mahallesi Egemenlik Caddesi No:19 adresinde bir evin balkonunda meydana gelen olayda, küçük tüp üzerinde pişirilen yemek unutulunca düdüklü tencere alevlendi. Alevler kısa sürede balkon duvarındaki sıva ve strafor köpük yalıtım malzemelerine sıçradı ve yangın büyüme riski taşıdı.

itfaiye müdahalesi:

İhbar üzerine adrese Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları gerçekleştirildi.

hasar ve can güvenliği:

Yangında herhangi bir yaralanma bildirilmedi; ancak evde maddi hasar meydana geldi. Olay, balkonda tüplü ocak ve düdüklü tencere kullanımında dikkatli olunmasının önemini bir kez daha gösterdi.

BİLECİK’TE BALKONDA DÜDÜKLÜ TENCEREDE UNUTULAN YEMEK YANGINA NEDEN OLDU