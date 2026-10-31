Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Bilecik’te balkonda tüp üzerinde unutulan yemek sıva ve yalıtımı tutuşturdu

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde balkonda küçük tüp üzerinde unutulan düdüklü tencere yangın çıkardı; Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik’te balkonda tüp üzerinde unutulan yemek sıva ve yalıtımı tutuşturdu

yangının çıkışı:

Bilecik, Ertuğrulgazi Mahallesi Egemenlik Caddesi No:19 adresinde bir evin balkonunda meydana gelen olayda, küçük tüp üzerinde pişirilen yemek unutulunca düdüklü tencere alevlendi. Alevler kısa sürede balkon duvarındaki sıva ve strafor köpük yalıtım malzemelerine sıçradı ve yangın büyüme riski taşıdı.

itfaiye müdahalesi:

İhbar üzerine adrese Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları gerçekleştirildi.

hasar ve can güvenliği:

Yangında herhangi bir yaralanma bildirilmedi; ancak evde maddi hasar meydana geldi. Olay, balkonda tüplü ocak ve düdüklü tencere kullanımında dikkatli olunmasının önemini bir kez daha gösterdi.

BİLECİK’TE BALKONDA DÜDÜKLÜ TENCEREDE UNUTULAN YEMEK YANGINA NEDEN OLDU

BİLECİK’TE BALKONDA DÜDÜKLÜ TENCEREDE UNUTULAN YEMEK YANGINA NEDEN OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kampüste örnek alınan sporcu Berfin Sönmez hayatını kaybetti
images

Yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
images

Bahşılı'da binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı
images

Ahır yangını Donanma Mahallesi'nde 34 hayvan telef oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazar'da menfez tıkanması taşkına yol açtı, Kirazlık'ta mahalleli mağdur

Kampüste örnek alınan sporcu Berfin Sönmez hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta toprak suya kavuştu, buğday ekimleri başladı

Araban’da sanayiye dönüşüm: osb ve küçük sanayi sitesiyle binlerce istihdam hedefleniyor

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi