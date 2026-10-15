Kürekle farkındalık: Küçükçekmece'de meme kanseri için erken tanı çağrısı

Kürekle başlayan farkındalık: etkinlik amaç ve katılımcılar:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Küçükçekmece Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Meme Kanserine Karşı Kürek Çekiyoruz" etkinliği, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Küçükçekmece Gölü'nde gerçekleştirildi. Bölge halkı, sporcu toplulukları ve sağlık profesyonellerinin katıldığı organizasyonun temel hedefi, erken tanının önemi ve düzenli kontroller konusunda bilinç oluşturmak oldu.

Etkinlikte hem gölde gerçekleştirilen kürek aktivitesi hem de bir sempozyum düzenlendi. Moderatörlüğünü Selda Hasret Arslan'ın üstlendiği sempozyuma Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi genel cerrahi uzmanları Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk, Doç. Dr. Selman Emiroğlu ile meme kanserini atlatmış sunucu Nursel Ergin katıldı. Milli atlet Sema Aydemir de sporcu kimliğiyle destek verdi.

Uzman uyarıları: erken tanı ve düzenli tarama önemlidir:

Doç. Dr. Selman Emiroğlu, meme kanserinin çok erken evrede yakalanabildiğini; semptom oluşmadan yapılan taramaların hastalığı önleyebileceğini belirtti. Uzman, memede ele gelen farklılıkların, meme ucundan kanlı akıntı ya da ciltte çekinti ve renk değişikliğinin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca doktorlara başvurmaktan kaçınmamaları ve kendi kendine muayenenin öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk, meme kanserinin hayatları boyunca her 8 kadından birinde görüldüğünü belirterek, erken yakalandığında basit müdahalelerle hastalığın önlenebileceğini ifade etti. Öztürk, 40 yaşından itibaren ultrason ve mamografi ile düzenli kontrollerin önerildiğini, batılı yaşam tarzı, doğum yapmama ve az emzirmenin risk faktörleri arasında yer aldığını hatırlattı. Korunma yöntemleri olarak ise obeziteden kaçınma, spor, sağlıklı beslenme ve emzirme öne çıktı.

Deneyimler ve toplumsal çağrı: kişisel bakım ve önleyici adımlar:

Sunucu Nursel Ergin, daha önce geçirdiği tedavi sürecini paylaşarak psikolojik zorluklarla baş etme ve kendine bakmanın önemine dikkat çekti. Ergin, "Her zaman kendine iyi bak deriz ya ben de kanser tedavisi sürecimde kendine iyi bakmayı tam anlamıyla yaşadım" diyerek, kişisel bakımın ve öz şefkatin tedavi sürecindeki rolünü aktardı.

Milli atlet Sema Aydemir, kadınlara hem annelik hem de kendi sağlıklarına öncelik verme çağrısı yaptı: düzenli muayenelerin hasta olmadan önce yapılmasının erken teşhise yol açacağını belirtti. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici de belediyenin bu tür farkındalık etkinlikleriyle kadınların yanında olduğunu ve sporun birleştirici gücünden yararlanıldığını söyledi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, el muayenesine dikkat çekerek her kadının "ayda bir kere kendine ayıracağı 5 dakika" ile erken teşhiste önemli bir fark yaratabileceğini belirtti. Bu çağrı etkinlik boyunca sıkça yinelendi: küçük, düzenli önlemler hayat kurtarabiliyor.

Etkinlik, spor ve sağlık mesajlarını bir arada sunarak bölge halkında farkındalık oluşturmayı amaçladı. Katılımcılar ve konuşmacılar, hem bireysel önlemler hem de sağlık sistemine düzenli başvurunun meme kanseriyle mücadelede belirleyici olduğunu vurguladı.

İstanbul'da meme kanserine karşı kürek çektiler