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İskandinav basınına Çeşme’nin şifalı kaynakları tanıtıldı

TGA organizasyonuyla Çeşme’ye gelen 7 İskandinav gazeteci, ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge ile ilçenin termal kaynakları ve sağlık turizmi fırsatlarını inceledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Emre Koç

İskandinav basınına Çeşme’nin şifalı kaynakları tanıtıldı

İskandinav basını Çeşme’nin termal potansiyeliyle tanıştı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonuyla Çeşme'ye gelen 7 İskandinav gazeteci, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge tarafından ağırlandı. Toplantıda TGA temsilcileri de hazır bulundu ve ilçenin sağlık turizmi avantajları kapsamlı şekilde ele alındı.

termal kaynakların önemi:

Orhan Belge, programda Çeşme'nin zengin termal su kaynaklarını ve bu kaynakların sağlık turizmi açısından taşıdığı potansiyeli vurguladı. İskandinav ülkelerinde termal ve sağlık odaklı turizmin önemine dikkat çeken Belge, Çeşme'nin sahip olduğu doğal kaynakların bölge için rekabet avantajı sunduğunu belirtti. Ayrıca ilçede sağlık turizmini geliştirmeye yönelik planlanan çalışma ve yaklaşımlar hakkında gazetecilere bilgi verildi.

uluslararası tanıtım ve beklentiler:

TGA iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Çeşme'nin sadece deniz, kum ve güneş turizmiyle değil, sağlık turizmi ve termal olanaklarıyla da uluslararası pazarlarda tanıtılması amacı taşıyor. İskandinav gazetecilerin ağırlanması, Çeşme'nin Kuzey Avrupa pazarında görünürlüğünü artırma fırsatı olarak değerlendiriliyor ve tanıtım çalışmalarıyla bölgenin turizm portföyünün çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Belge sosyal medya paylaşımında, "TGA organizasyonunda 7 İskandinav gazeteciyi ve TGA’nın değerli temsilcilerini Çeşme’de sağlık turizmi kapsamında ağırladık. Tarafımca sunum ve bilgilendirme yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yerel turizm paydaşları ile TGA arasındaki iş birliğinin, toplantının ardından Çeşme'nin termal turizm potansiyelinin uluslararası kamuoyunda daha fazla görünür hale gelmesine ve ilçenin turizm çeşitliliğinin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ÇEŞME&#039;NİN TERMAL ZENGİNLİĞİ İSKANDİNAV GAZETECİLERE TANITILDI

ÇEŞME'NİN TERMAL ZENGİNLİĞİ İSKANDİNAV GAZETECİLERE TANITILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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