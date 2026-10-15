Ortaca'da koruyucu aşılarla büyükbaş hayvan sağlığı güçlendiriliyor

Aşılama çalışmaları devam ediyor:

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde yürütülen 2026 yılı Sonbahar dönemi kapsamındaki aşılama faaliyetlerine devam ediyor. İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda bölgedeki büyükbaş hayvancılık işletmelerinde düzenli ve planlı aşı uygulamaları yapıldı.

Hangi aşılar uygulandı:

Çalışmalar kapsamında işletmelerde bulunan tüm büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanırken, sadece dişi sığırlara brucella aşısı gerçekleştirildi. Uygulamalar, saha ekiplerinin programlı ziyaretleriyle eksiksiz şekilde tamamlandı.

Hedef ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, koruyucu aşılama faaliyetinin amacını hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve bölge hayvancılığının sürdürülebilirliğini desteklemek olarak açıkladı. İlçe Müdürlüğü, bu tür koruyucu çalışmalara bundan sonra da aralıksız devam edileceğini bildirdi.

ORTACA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ÜZERİNDE ŞAP VE BRUCELLA AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.