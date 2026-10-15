Dolar 49,4119 +0,07%
Euro 55,5260 +0,51%
Bist 12.045,85 -0,60%
Altın Gram 6.616,00 +1,38%
EUR/USD 1,1216 +0,53%
Brent Petrol 104,31 -1,65%
--°

Prof. Dr. Cihangir Erem uluslararası etki listesinde yedinci kez yer aldı

Prof. Dr. Cihangir Erem, 7 Ekim 2026 tarihli Elsevier listesine yedinci kez girerek Endokrinoloji ve Metabolizma alanında Türkiye'de en çok atıf alan isim oldu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Prof. Dr. Cihangir Erem uluslararası etki listesinde yedinci kez yer aldı

Prof. Dr. Cihangir Erem 7. kez dünyanın en etkili bilim insanları listesinde:

Stanford Üniversitesi kaynaklı çalışmalarla yayımlanan ve 2020'den beri her yıl güncellenen "dünyanın en etkili bilim insanları" sıralamasının 7 Ekim 2026 tarihli son baskısı, Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı. Listede yer almak için alanda en az 5 makale yayımlamış tüm bilim insanlarının akademik performansı değerlendirildi ve Trabzon Özel İmperial Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Erem, yedinci kez listeye girme başarısını gösterdi.

liste hazırlama ölçütleri:

Sıralama, Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından 20 anabilim dalı ve 174 alt bilim dalı temelinde, 2025 alıntı yılı verilerine göre iki ana kategoride hazırlandı: kariyer boyu etki ve yıllık etki (2025). Değerlendirmede nitelikli yayın sayısı, yayımlandıkları dergilerin etki değeri, alınan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, patent sayısı, ilk/tek isim makale sayıları, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalelerin yayımlandığı dergilerin etki değeri gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

sonuçlar ve bölgesel yansımalar:

Kariyer boyu etki kategorisinde toplam 243.949 bilim insanı değerlendirildi; Türkiye'den 1.479 ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) 38 öğretim üyesi listeye girdi. Prof. Dr. Cihangir Erem bu listede Türkiye sıralamasında 209., KTÜ sıralamasında 4. oldu. Kendi alanı olan Endokrinoloji ve Metabolizma'da ise dünya sıralamasında 1.697., Türkiye sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Prof. Dr. Cihangir Erem, uluslararası ve ulusal yayınlarına yapılan toplam 22.740 atıfla alanında Türkiye birincisi oldu. Türkiye'de Endokrinoloji ve Metabolizma alanında listede sadece 3 akademisyen yer alırken, tıp alanında listeye giren 164 kişi arasında Erem 34. sırada bulundu. Her iki kategoride KTÜ Tıp Fakültesi'nden sadece iki akademisyenin listede yer alması dikkati çekti; Erem Tıp Fakültesi içinde birinci sırada yer aldı.

Prof. Dr. Cihangir Erem, art arda yedi yıl boyunca listede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı ve profesörü olan Erem, 1995'ten itibaren kurucusu ve yöneticisi olduğu araştırma grubu ile Diyabetes Mellitus, Hipertansiyon, Hiperlipidemi ve Guatr gibi hastalıkların toplumdaki sıklığını ve risk faktörlerini araştırıyor; bu kapsamda yaklaşık yirmi yıldır süren çalışmalar yurt içi ve yurt dışındaki saygın bilimsel dergilerde yayımlandı.

LİSTE HAZIRLANIRKEN ALANINDA EN AZ 5 MAKALE YAYINLAMIŞ TÜM BİLİM İNSANLARININ AKADEMİK PERFORMANSI...

LİSTE HAZIRLANIRKEN ALANINDA EN AZ 5 MAKALE YAYINLAMIŞ TÜM BİLİM İNSANLARININ AKADEMİK PERFORMANSI DEĞERLENDİRİLDİ. TRABZON ÖZEL İMPERİAL HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. CİHANGİR EREM, 7. KEZ "DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI" LİSTESİNDE YER ALARAK ÖNEMLİ BİR AKADEMİK BAŞARIYA İMZA ATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Baykar platformları Ateş Serbest-2026'da otonom sürü ve hassas vuruşta üstünlük...
images

Kocaeli'de kriz merkezi sağanak risklerini masaya yatırdı
images

ağrıyı enfeksiyon sandı, meme kanseri çıktı; öğretmen iki yıllık tedaviyle sağlı...
images

İşitme kaybında estetik kaygılar tedaviyi geciktirmesin

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silifke Atatürk Gazi Çiftliği restorasyonla cumhuriyet mirasını yaşatıyor

Ayazağa'da su baskını iş yerlerinde mahsur kalanları iş makineleriyle kurtarıyor

Erzincan trafiğinde yeni eşik: kayıtlı araç sayısı 87 bin 410'a ulaştı

Dedekuyusu caddesi baştan sona yenilendi: vatandaşların kullanımına açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı