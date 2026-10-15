Prof. Dr. Cihangir Erem uluslararası etki listesinde yedinci kez yer aldı

Prof. Dr. Cihangir Erem 7. kez dünyanın en etkili bilim insanları listesinde:

Stanford Üniversitesi kaynaklı çalışmalarla yayımlanan ve 2020'den beri her yıl güncellenen "dünyanın en etkili bilim insanları" sıralamasının 7 Ekim 2026 tarihli son baskısı, Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı. Listede yer almak için alanda en az 5 makale yayımlamış tüm bilim insanlarının akademik performansı değerlendirildi ve Trabzon Özel İmperial Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Erem, yedinci kez listeye girme başarısını gösterdi.

liste hazırlama ölçütleri:

Sıralama, Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından 20 anabilim dalı ve 174 alt bilim dalı temelinde, 2025 alıntı yılı verilerine göre iki ana kategoride hazırlandı: kariyer boyu etki ve yıllık etki (2025). Değerlendirmede nitelikli yayın sayısı, yayımlandıkları dergilerin etki değeri, alınan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, patent sayısı, ilk/tek isim makale sayıları, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalelerin yayımlandığı dergilerin etki değeri gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

sonuçlar ve bölgesel yansımalar:

Kariyer boyu etki kategorisinde toplam 243.949 bilim insanı değerlendirildi; Türkiye'den 1.479 ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) 38 öğretim üyesi listeye girdi. Prof. Dr. Cihangir Erem bu listede Türkiye sıralamasında 209., KTÜ sıralamasında 4. oldu. Kendi alanı olan Endokrinoloji ve Metabolizma'da ise dünya sıralamasında 1.697., Türkiye sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Prof. Dr. Cihangir Erem, uluslararası ve ulusal yayınlarına yapılan toplam 22.740 atıfla alanında Türkiye birincisi oldu. Türkiye'de Endokrinoloji ve Metabolizma alanında listede sadece 3 akademisyen yer alırken, tıp alanında listeye giren 164 kişi arasında Erem 34. sırada bulundu. Her iki kategoride KTÜ Tıp Fakültesi'nden sadece iki akademisyenin listede yer alması dikkati çekti; Erem Tıp Fakültesi içinde birinci sırada yer aldı.

Prof. Dr. Cihangir Erem, art arda yedi yıl boyunca listede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı ve profesörü olan Erem, 1995'ten itibaren kurucusu ve yöneticisi olduğu araştırma grubu ile Diyabetes Mellitus, Hipertansiyon, Hiperlipidemi ve Guatr gibi hastalıkların toplumdaki sıklığını ve risk faktörlerini araştırıyor; bu kapsamda yaklaşık yirmi yıldır süren çalışmalar yurt içi ve yurt dışındaki saygın bilimsel dergilerde yayımlandı.

LİSTE HAZIRLANIRKEN ALANINDA EN AZ 5 MAKALE YAYINLAMIŞ TÜM BİLİM İNSANLARININ AKADEMİK PERFORMANSI DEĞERLENDİRİLDİ. TRABZON ÖZEL İMPERİAL HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. CİHANGİR EREM, 7. KEZ "DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI" LİSTESİNDE YER ALARAK ÖNEMLİ BİR AKADEMİK BAŞARIYA İMZA ATTI.