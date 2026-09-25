Altınordu sahilinde denizde hareketsiz bulunan 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Olayın detayları:

Ordu'nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi teleferik istasyonu sahilinde sabah saatlerinde denizde bir kişinin hareketsiz şekilde yüzeyde olduğu fark edildi. Durumu gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla denizden çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimlik tespiti ve işlem:

Yapılan incelemede cesedin, önceki akşam evinden ayrılan ve geri dönmeyen 70 yaşındaki Nihat Akyazı'ya ait olduğu tespit edildi. Akyazı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde ve olayla ilgili olarak gerekli tutanaklar tutulurken, emniyet birimleri çevrede ilk incelemeyi yaptı. Yetkililer, adli tıp raporu ve polis soruşturması sonuçlarına göre hareket edileceğini bildirdi.

İnceleme ve süreç:

Soruşturma kapsamında ilgili birimler olayın tüm yönleriyle araştırılmasına başladı. Resmi makamlar tarafından yürütülecek adli ve teknik incelemelerin ardından, olayın kesin seyri kamuoyuyla paylaşılacak. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ORDU’NUN ALTINORDU İLÇESİNDE DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.