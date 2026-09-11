Altınözü'nde ev deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Altınözü'nde ev deposunda yangın
Hatay’ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesinde bir evin depo bölümünde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve söndürme çalışmaları:
İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlerin çevreye sirayet etmesini önledi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle hızla söndürüldü ve bölgeye soğutma çalışması yapıldı.
Hasar ve sonuç:
Yangın sonucunda depo kullanılamaz hale geldi. Yapılan müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve daha geniş çaplı bir zararın önüne geçildi.
ALTINÖZÜ HACIPAŞA MAHALLESİ’NDE ÇIKAN DEPO YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.
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