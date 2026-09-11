Dolar 48,5994 +0,14%
Euro 56,4656 +0,13%
Bist 14.393,85 -0,77%
Altın Gram 6.869,87 -0,24%
EUR/USD 1,1616 +0,02%
Brent Petrol 105,65 -1,84%
--°

Altınözü'nde ev deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Altınözü Hacıpaşa Mahallesi'nde bir ev deposunda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü; depo kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 08:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Altınözü'nde ev deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Altınözü'nde ev deposunda yangın

Hatay’ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesinde bir evin depo bölümünde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlerin çevreye sirayet etmesini önledi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle hızla söndürüldü ve bölgeye soğutma çalışması yapıldı.

Hasar ve sonuç:

Yangın sonucunda depo kullanılamaz hale geldi. Yapılan müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve daha geniş çaplı bir zararın önüne geçildi.

ALTINÖZÜ HACIPAŞA MAHALLESİ’NDE ÇIKAN DEPO YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

ALTINÖZÜ HACIPAŞA MAHALLESİ’NDE ÇIKAN DEPO YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dörtyol'da motor alevleri sürücünün ihbarıyla büyümeden söndürüldü
images

Balıkesir'de koli paketlerinde saklı 109 bin 300 sentetik ecza bulundu
images

Seferihisar'da belediye ihale ve imar uygulamalarına yönelik geniş çaplı rüşvet...
images

Gece yarısı Mevlana Kavşağı'nda takla atan otomobilde dört kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt’ta kaçak göç şebekesine darbe: iki şüpheli, iki göçmen yakalandı

Arşiv görüntüleri 12 eylül hafızasını yeniden canlandırdı

Gölcük'te sürdürülebilir hasat vurgusu: kaymakam Arıkan üreticilerle sahada

Vargitler Sarıtaş Yaylası'nda açtı: yaylacılara dönüş zamanı sinyali

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı