Altıntaş çanağındaki yağmur suyunu denize ulaştırma projesi kurum görüşünü bekliyor

Mecliste gündeme gelen proje ve mevcut durum

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Ekim ayı ikinci birleşiminde Altıntaş bölgesine ilişkin hazırlanan yağmur suyu projesinin son durumunu paylaştı. Toplantıda 36 gündem maddesinin karara bağlandığı oturumda Özdemir, geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlara dikkat çekti ve bölgede oluşan su birikintilerinin çözümünün önemini vurguladı.

Kurumlar arası sürecin tekrarı ve bekleyen görüşler:

Özdemir, projenin 2021 yılından beri hazır olduğunu belirterek, çalışmaların kurumların olumlu görüşlerini alana kadar başlayamayacağını ifade etti. İlgili kurumlar olarak Devlet Hava Meydanları, Devlet Su İşleri ve ASAT ile valilik başkanlığında yürütülen görüşmelere rağmen, özellikle son yağmurlarda aynı sıkıntının tekrarlandığını söyledi. Projenin şu an için muhtemelen Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda beklediği bilgisini paylaştı.

Hedef ve beklenen adımlar:

Özdemir, çalışmanın ana hedefini net bir şekilde ortaya koydu: “Altıntaş’ın o çanağında biriken suyu denize ulaştırmak, deşarj ettirmek istiyoruz.” Belediyenin bütçe ve projesinin hazır olduğunu, fakat kurum görüşleri olumlu gelmeden uygulamaya geçilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca sorunun çözümü için kurumların iş birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini belirterek, projeyi revize edip son beş yılda tekrar tekrar gönderme süreçlerine değindi.

Toplantı notlarına göre, belediye yetkilileri bölgedeki su birikintilerinin önüne geçmek ve uzun vadede benzer sel-suva karşı koruma sağlamak amacıyla projenin hayata geçirilmesini hedefliyor. Özdemir, ortak çalışma ve kurum onayları sağlandığında uygulamaya hemen başlanabileceğini ifade etti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, ALTINTAŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. ÖZDEMİR, ALTINTAŞ’IN YAĞMUR SUYUYLA İLGİLİ PROJENİN 2021 YILINDAN BU YANA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ.