Dolar 49,5213 +0,11%
Euro 55,7537 +0,40%
Bist 11.724,37 -2,86%
Altın Gram 6.698,79 +0,89%
EUR/USD 1,1255 +0,30%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Altıntaş çanağındaki yağmur suyunu denize ulaştırma projesi kurum görüşünü bekliyor

Büşra Özdemir, 2021'den beri hazır olan Altıntaş yağmur suyu projesinin kurum görüşlerini beklediğini; hedef çanağa biriken suyu denize deşarj etmek.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Altıntaş çanağındaki yağmur suyunu denize ulaştırma projesi kurum görüşünü bekliyor

Mecliste gündeme gelen proje ve mevcut durum

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Ekim ayı ikinci birleşiminde Altıntaş bölgesine ilişkin hazırlanan yağmur suyu projesinin son durumunu paylaştı. Toplantıda 36 gündem maddesinin karara bağlandığı oturumda Özdemir, geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlara dikkat çekti ve bölgede oluşan su birikintilerinin çözümünün önemini vurguladı.

Kurumlar arası sürecin tekrarı ve bekleyen görüşler:

Özdemir, projenin 2021 yılından beri hazır olduğunu belirterek, çalışmaların kurumların olumlu görüşlerini alana kadar başlayamayacağını ifade etti. İlgili kurumlar olarak Devlet Hava Meydanları, Devlet Su İşleri ve ASAT ile valilik başkanlığında yürütülen görüşmelere rağmen, özellikle son yağmurlarda aynı sıkıntının tekrarlandığını söyledi. Projenin şu an için muhtemelen Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda beklediği bilgisini paylaştı.

Hedef ve beklenen adımlar:

Özdemir, çalışmanın ana hedefini net bir şekilde ortaya koydu: “Altıntaş’ın o çanağında biriken suyu denize ulaştırmak, deşarj ettirmek istiyoruz.” Belediyenin bütçe ve projesinin hazır olduğunu, fakat kurum görüşleri olumlu gelmeden uygulamaya geçilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca sorunun çözümü için kurumların iş birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini belirterek, projeyi revize edip son beş yılda tekrar tekrar gönderme süreçlerine değindi.

Toplantı notlarına göre, belediye yetkilileri bölgedeki su birikintilerinin önüne geçmek ve uzun vadede benzer sel-suva karşı koruma sağlamak amacıyla projenin hayata geçirilmesini hedefliyor. Özdemir, ortak çalışma ve kurum onayları sağlandığında uygulamaya hemen başlanabileceğini ifade etti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, ALTINTAŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, ALTINTAŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. ÖZDEMİR, ALTINTAŞ’IN YAĞMUR SUYUYLA İLGİLİ PROJENİN 2021 YILINDAN BU YANA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Saimbeyli 106. yaşında: Saim Bey'in mirası mezarı başında anıldı
images

Saha seferberliği: 60 bin personel göreve devam ediyor
images

Uygulama zamanıdır: Yumaklı'dan biyoçeşitlilik için somut adım çağrısı
images

Selçuklu'nun 30 dış mahallesine kamera ağıyla güvenlik takviyesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’da kayıp iddiası: 63 yaşındaki adamın maskeli kişilerce kaçırıldığı öne sürüldü

Mersin'de dört gündür süren yağışlar Mezitli, Erdemli ve Silifke'de yoğunlaştı

İznik'te trafik denetimlerini haberleştiren WhatsApp ağına operasyon: 8 gözaltı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı