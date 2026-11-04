Erzurum arıcılarına ana arı üretimi için 232 çiftleştirme kovanı verildi

Proje başlangıcı ve dağıtımın amacı:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Ana Arımı Kendim Üretiyorum" projesi kapsamında il genelinde yapılacak dağıtımların ilki gerçekleştirildi. Proje ile arıcılık işletmelerinin kendi ana arılarını üretmeleri ve yıl boyunca kullanıma hazır ana arı bulundurmaları hedefleniyor.

Dağıtım töreni ve katılımcılar:

Oltu ilçesinde düzenlenen teslimat programında, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eren Demirtaş hazır bulundu. Programda, Oltu, Olur, Narman ve Şenkaya ilçelerinde faaliyet gösteren 58 arıcıya toplam 232 adet çift bölmeli ana arı çiftleştirme kovanı teslim edildi. Kovanlarını teslim alan üreticiler, projede emeği geçenlere teşekkür ederek desteğin yerel arıcılık faaliyetlerine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Hedefler, üretim kapasitesi ve mali yapı:

Proje kapsamında her arıcılık işletmesine 4’er adet çift bölmeli ana arı çiftleştirme kovanı verilecek. Bu kovanların kullanımı sayesinde her işletmenin 16 ila 24 adet ana arı üretmesi bekleniyor. Erzurum genelinde toplam 1.140 adet ana arı çiftleştirme kovanının dağıtılması planlanıyor; böylece dışarıdan ana arı temin etme ihtiyacının azalması ve bölgedeki arıcılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Finansman modeli, projenin sürdürülebilirliğini gözetiyor: maliyetin %75’i Bakanlık, %25’i üretici katkısıyla karşılanıyor. Her bir ünite için üreticilerin ödediği katkı payı 1.653,60 TL olarak belirlendi. Yerel yetkililer, bu tür girişimlerin hem işletme gelirlerini hem de bölgesel arı sağlığını olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Dağıtımın tamamlanmasıyla birlikte projenin, Erzurum’da ana arı teminindeki dışa bağımlılığı azaltması ve arıcılık altyapısının güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

ERZURUM’DA HAYATA GEÇİRİLEN "ANA ARIMI KENDİM ÜRETİYORUM" PROJESİ KAPSAMINDA, İL GENELİNDE ARICILARA DAĞITILACAK BİN 140 ADET ANA ARI ÇİFTLEŞTİRME KOVANININ DAĞITIMINA BAŞLANDI. PROJE ÇERÇEVESİNDE OLTU, OLUR, NARMAN VE ŞENKAYA İLÇELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN 58 ARICIYA TOPLAM 232 ADET KOVAN OLTU’DA TESLİM EDİLDİ.