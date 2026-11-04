İstanbul'un en büyük odasında süreklilik: Şekib Avdagiç yeniden başkan

seçim sonuçları:

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 22'nci dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç yeniden seçildi. Toplam 270 Meclis üyesinin kullandığı oylar arasında Avdagiç, 251 oy alarak görev süresini uzattı. İTO, yaklaşık 850 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret odası olarak seçim sürecini tamamladı.

Seçim oturumu, İTO'nun Eminönü'ndeki Merkez Binası'nda gerçekleştirildi. Oylama işlemi, 80 Meslek Grubunu temsil eden Meclis üyelerinin katılımıyla sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapıldı.

yönetim kurulu ve öncelikler:

Yeni dönem Yönetim Kurulu'nda Başkan olarak Şekib Avdagiç ile birlikte şu isimler yer alacak: Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Özer, Ali Tutuk, Bahadır Yaşık, Davut Tolga Batallı, Ercan Özboyacı, Giyasettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Murat Hazıroğlu, Yakup Köç, Zeki Akbal. Yeni ekip 4 yıllık dönemde İTO'nun çalışma programını yürütecek.

Avdagiç, seçim sonrası yaptığı değerlendirmede odanın ve üyelerin geleceğine odaklanacaklarını vurguladı. ‘Üyemizin sesi, ticaretin nefesi olacağız’ ifadesiyle odanın önceliğinin üyeler ve ülke olduğunu belirtti ve önümüzdeki dönemde de bu çerçevede çalışacaklarını ifade etti.

hedefler ve yol haritası:

Avdagiç, birlik ve beraberliği güçlendirici bir yaklaşımın sürdürüleceğini, ayrılıkları azaltıp üretim, ihracat ve istihdamı artırmaya yönelik politikaların hızla hayata geçirileceğini söyledi. Başkan, hemen işe koyulma çağrısı yaparak vakit kaybetmeden projelere başlayacaklarını belirtti.

İTO'nun ekonomik ağırlığı metriklerle de öne çıkıyor: Oda, Türkiye'deki ortalama her 3 şirketten 1'inin temsilcisi konumunda. Üyeleri, milli gelirin yaklaşık %29'unu, toplam vergi gelirinin yarısından fazlasını ve toplam dış ticaret hacminin yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor. Bu veriler, İTO yönetiminin geniş bir ekonomik sorumluluk üstlendiğini gösteriyor.

22'nci dönem için hazırlıklar başladı; İTO yönetimi, önümüzdeki dört yılda Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunacak projelerle İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonomik aktör olarak güçlendirmeyi hedefliyor. Avdagiç, dönem boyunca ülke ve üyeler için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı ve yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN (İTO) 22'NCİ DÖNEM BAŞKANLIĞINA ŞEKİB AVDAGİÇ, 270 MECLİS ÜYESİNİN 251'İNİN OYUNU ALARAK YENİDEN SEÇİLDİ.