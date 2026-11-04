Adana'da ihracat ivme kazandı: ekimde yüzde 13, ocak-ekimde yüzde 14,1 artış

Adana'dan güçlü ihracat performansı:

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, kentin 2026 Ekim ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 298 milyon 481 bin dolara yükseldiğini duyurdu. Yılın ilk 10 ayında ise ihracat, yüzde 14,1 artışla 2 milyar 814 milyon 112 bin dolar seviyesine ulaştı.

Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ülke ihracatının Ekim'de yüzde 8,1 artışla 25 milyar 884 milyon dolara ulaştığını hatırlatarak, Adana'nın bu dönemde Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme gösterdiğine dikkat çekti.

Önde gelen pazarlar ve sektörler:

Ekim ayında Adana'nın en fazla ihracat yaptığı ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu; kentten ABD'ye yapılan ihracat 28 milyon 527 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Bunu Irak (20 milyon 983 bin dolar) ve Almanya (17 milyon 665 bin dolar) izledi. Ocak–Ekim döneminde ise Irak (203 milyon 253 bin dolar) ilk sırayı alırken, onu ABD (199 milyon 693 bin dolar) ve İspanya (198 milyon 500 bin dolar) takip etti.

Sektörel dağılımda kimyevi maddeler ve mamulleri, Ekim'de 88 milyon 948 bin dolar ile liderliğini korudu. Tekstil ve hammaddeleri 47 milyon 824 bin dolar ile ikinci, otomotiv endüstrisi ise 35 milyon 519 bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Ocak–Ekim döneminde kimya sektörü 769 milyon 674 bin dolar, tekstil ve hammaddeleri 457 milyon 143 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ise 298 milyon 821 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Finansman zorlukları ve çözüm önerileri:

ADASO Başkanı Kıvanç, küresel belirsizlikler, artan üretim maliyetleri ve finansmana erişimdeki güçlüklerin ihracatçılar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Kıvanç, 'Sanayicilerimizin yüksek finansman maliyetleri, işletme sermayesi ihtiyacı ve uluslararası rekabet koşullarına rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam etmesi son derece kıymetli' diyerek sektörün direncine vurgu yaptı.

Çözüm olarak, Kıvanç geniş kapsamlı bir Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketinin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı ve mevcut 'Döviz Dönüşüm Desteği'nin yüzde 3 olan oranının en az yüzde 10 seviyesine yükseltilmesi gerektiğini savundu. Bu taleplerin, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak üretim ve istihdamın korunmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Adana'nın Ekim performansı ve ilk 10 aylık artış, kentin üretim gücünü ve mevcut pazarlardaki rekabetçiliğini ortaya koyuyor. Otomotiv sektörünün ilk üçe girmesi ise sanayide alan çeşitliliğinin arttığına işaret ediyor. Başkan Kıvanç, hem mevcut pazarlardaki payın korunması hem de yeni pazarlara açılmanın önemine dikkat çekti ve desteklerin hayata geçirilmesinin kent için belirleyici olacağını söyledi.

ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ KIVANÇ, ADANA’NIN EKİM AYINDA İHRACATINI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 13 ARTIRARAK 298 MİLYON 481 BİN DOLARA YÜKSELTTİĞİNİ, YILIN İLK 10 AYINDA İSE YÜZDE 14,1 ARTIŞLA 2 MİLYAR 814 MİLYON 112 BİN DOLARLIK İHRACATA ULAŞTIĞINI AÇIKLADI.