Bilecik'te arşivlerden gün yüzüne çıkan Tülay Tura Börtecene eserleri ilgi çekiyor

sergi kısa tanıtım:

Bilecik Belediyesi Atatürk Parkı Sanat Galerisi, ressam Tülay Tura Börtecene'nin (1936-2018) yapıtlarını bir araya getiren 'Yeniden Keşfetmek' adlı retrospektif sergiye ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, sanatçının farklı dönemlerine ait resimlerini yakından görme ve eserlerdeki izleri tekrar keşfetme imkânı buluyor.

serginin öne çıkan yönleri:

Sergi, Tülay Tura Börtecene'nin kariyerinin tümünü kapsayan bir perspektif sunmayı amaçlıyor. Düzenlenen seçkide, sanatçının tematik tercihleri ve teknik yaklaşımları, kronolojik ve kavramsal bağlantılar üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler hem tanıdık eserlerle karşılaşıyor hem de arşivlerden gelen, daha az bilinen çalışmalarla yeni okumalar yapma fırsatı elde ediyor.

ziyaret ve erişim bilgileri:

Özel retrospektif resim sergisi, Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık durumda. Galeriyi ziyaret etmek isteyenler için sergi 1 Kasım 2026 tarihine kadar gezilebilecek; bu süre, sanatçının üretimini yeniden değerlendirmek isteyenler için geniş bir zaman dilimi sunuyor.

Yerel izleyici ve sanat çevreleri, serginin sanatçının mirasını görünür kılma ve Bilecik'te sanatın erişilebilirliğini artırma çabalarına katkı sağladığını belirtiyor. 'Yeniden Keşfetmek' hem sanat tarihine ilgi duyanlar hem de genel izleyici için çağrıda bulunan bir düzenleme özelliği taşıyor.

BİLECİKLİ SANATSEVERLER ‘YENİDEN KEŞFETMEK’ ADLI SERGİDE BULUŞTU