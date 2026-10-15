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Altıntaş'ta vaaz niteliğini yükseltmeyi hedefleyen hizmet içi kurs açıldı

Altıntaş İlçe Müftülüğü'nün Diyanet Gençlik Merkezi'nde başlattığı vaaz becerileri kursuyla din görevlilerinin mesleki bilgi ve irşat kalitesi artırılacak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Altıntaş'ta vaaz niteliğini yükseltmeyi hedefleyen hizmet içi kurs açıldı

Altıntaş'ta vaaz kursu başladı

Altıntaş İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu, Diyanet Gençlik Merkezi'nde başladı. Kurs, ilçede görev yapan din görevlilerinin vaaz sunma yetkinliklerini geliştirmeye odaklanıyor.

Eğitimin amacı:

Programın temel hedefi din görevlilerinin vaaz sunma becerilerini geliştirmek, ilmi birikimlerini güçlendirmek ve irşat hizmetlerinin niteliğini artırmak olarak açıklandı. Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı sunum tekniklerine de yer vererek pratik becerilerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Katılım ve yönetim:

İlk toplantıya İlçe Müftüsü Malik Talan katıldı; kursun öğreticiliğini ise Vaiz Tevfik Ferik üstlendi. İlçe genelinde görev yapan din görevlilerinin katılımıyla başlayan program, mesleki bilgi ve becerilerin sistemli şekilde geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde planlandı.

Eğitim sürecinin, düzenli hizmet içi kurslarla desteklenmesi ve edinilen kazanımların sahada uygulanmasıyla irşat faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

ALTINTAŞ’TA VAAZ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME KURSU BAŞLADI

ALTINTAŞ’TA VAAZ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME KURSU BAŞLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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