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Altıntepe yeni yatırımlarla ziyaretçi odaklı dönüşüme hazırlanıyor

Altıntepe Ören Yeri, aydınlatma, ziyaretçi merkezi ve yol iyileştirmeleriyle Erzincan'ın kültür turizmine daha erişilebilir bir seçenek haline getirilecek.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 08:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Altıntepe yeni yatırımlarla ziyaretçi odaklı dönüşüme hazırlanıyor

Altıntepe için somut adımlar atılıyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Altıntepe Ören Yeri, Urartu dönemine uzanan geçmişiyle Doğu Anadolu'nun önemli arkeolojik alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlatılacak yeni çalışmalar, hem ziyaretçi deneyimini iyileştirmeyi hem de alanın korunmasını hedefliyor.

Planlanan projeler:

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığındaki heyet, Altıntepe'de incelemelerde bulundu. İncelemede Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Dairesi Başkanı Uğur Kılıç hazır bulundu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre alanda öncelikle aydınlatma çalışmaları başlatılacak, ziyaretçileri karşılayacak bir ziyaretçi merkezi inşa edilecek ve ören yerine ulaşımı sağlayan yol iyileştirmeleri yapılacak. Bu adımların amacı, Altıntepe'yi daha nitelikli ve erişilebilir bir kültür destinasyonu haline getirmek olarak belirtildi.

Koordinasyon ve koruma yaklaşımı:

Projelerin uygulanmasının ilgili kurumların onayları doğrultusunda ve kurumlar arası koordinasyonla yürütüleceği ifade edildi. Vali Aydoğdu, Altıntepe için yapılan değerlendirmelerde alanın Erzincan'ın binlerce yıllık tarihini günümüze taşıyan bir miras olduğunu vurguladı ve şu ifadeyi kullandı: "Altıntepe, ilimizin binlerce yıllık köklü tarihini günümüze taşıyan mücevher niteliğinde bir alan."

Heyetin incelemeleri, mevcut arkeolojik dokunun korunmasına öncelik verileceğini ve yapılacak düzenlemelerin bunu zedelemeyecek biçimde planlanacağını da ortaya koydu. Bu çerçevede ziyaretçi altyapısının güçlendirilmesiyle hem turistlerin deneyiminin artırılması hem de alanın sürdürülebilir yönetiminin sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, Altıntepe'nin hem yerel halkın hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin daha iyi koşullarda gezebileceği bir merkez haline gelmesi için çalışma takviminin oluşturulduğunu belirtti. Uygulama aşamasındaki adımların ve kapsamın, ilgili kurumların onay süreçlerine göre şekilleneceği kaydedildi.

Altıntepe'ye yapılacak bu yeni yatırımların, Erzincan'ın kültür turizmi profilini güçlendirmesi ve bölgenin tarihsel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunması bekleniyor.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ÜZÜMLÜ İLÇESİNDEKİ TARİHİ ALTINTEPE ÖREN YERİ&#039;NDE İNCELEMELERDE...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ÜZÜMLÜ İLÇESİNDEKİ TARİHİ ALTINTEPE ÖREN YERİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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